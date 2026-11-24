"Chapo Isidro" y dos de sus operadores reciben la prisión preventiva

Durante muchos años se dijo en tono airado: en la guerra contra el narcotráfico (declara por los Estados Unidos; con este país como zona de operaciones) México pone los muertos y los americanos, los consumidores. Pero esta cruzada, como les sucede con frecuencia a los soldados del Tío Sam, termina con una retirada, la normalización del terreno devastado y la posterior instalación de empresas estadunidenses. Afganistán, Irak, Corea, Vietnam…

No recuerdo si en la época del antimilitarismo estadunidense y la canción de protesta, si Pete Seeger o Bob Dylan decía en torno de la guerra en Indochina: primero bombas de napalm; después de Listerine.

En el juego de influencia y dependencia de los días corrientes, México mantiene una política de seguimiento. Decirle de sumisión sería caer en el antipatriótico terreno de quienes descreen de los poderes taumatúrgicos de muestro sublime Himno Nacional, pero el hecho es sencillo: México cumple las peticiones y requerimientos de los Estados Unidos le piden.

La actual guerra contra los cárteles (sólo en las batallas se usan helicópteros Blackhawk artillados y ser acribillan blancos desde el aire) no es una política propia; es la adaptación (¿adopción?) de la exigencia de otro gobierno, de otro país, el cual transforma su necesidad (o su estrategia) con nuestra colaboración, así ser llame “Operación Cóndor”; Certificación, Iniciativa Mérida (Plan México) o cooperación con soberanía. Lo mismo da.

--¿Por qué debemos cooperar con su estrategia? Porque su potencia nos lo impone. Más vale de buen modo, porque las sanciones y reconvenciones nos cimbran.

En enero del 2025 LAT publicó el siguiente alegato del gobierno de Estados Unidos en cuanto a los cárteles mexicanos y el terrorismo:

“…El reinado de terror del CJNG en todo México y su tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos ha destruido innumerables vidas inocentes”, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

“Estados Unidos sigue firmemente comprometido a utilizar todas las herramientas disponibles para degradar la capacidad del CJNG y otros cárteles de inundar nuestras calles con drogas peligrosas y perpetrar atroces actos de violencia contra civiles”.

independientemente de las bravatas de Trump, las agencias americanas –como se hace en un gobierno bien articulado--, ya habían hecho lo suyo: menos de un año después, “El Mencho” fue muerto en un feroz enfrentamiento en Jalisco.

Donald Trump, en su mensaje del Estado de la Unión, dijo abiertamente “(El País):

“…También hemos eliminado a uno de los más siniestros líderes de los carteles ayer…”

El camino es simple: el presidente Trump levanta la voz (como en este reciente caso en Guasave) e insiste en su cantinela: a México lo gobiernan los narcotraficantes, los malévolos carteles cuya actividad amenaza, además a nuestra América.

Cuarenta y ocho horas después, con intervención militar de los Estados Unidos Guasave estalla y “El Chapo Isidro” cae en manos de las fuerzas mexicanas de seguridad.

En este caso –y en cualquier otro--, la detección satelital del objetivo (o con drones) es actividad militar; el acopio de información en el terreno o desde el aire es actividad militar y la inteligencia extranjera aplicada al movimiento de tropas también lo es, tanto como la adquisición de helicópteros y armas; sobrevuelos no tripulados, y expertos en su manejo. Es intervención (colaboración, coordinación, etc) por mucho y como se haga consensuadamente.

Pero de ahí a suponer que las armas nacionales se han cubierto de gloria, para usar la frase de Ignacio Zaragoza, en Puebla, antes de la llegada de Maximiliano al poder, hay una cierta distancia.

El señor general Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, dijo apenas ayer:

“…compartimos mucha información que teníamos producto de ese

Seguimiento, al gobierno de los Estados Unidos… existió un intercambio de información muy importante, la intención era precisar la ubicación de esta persona, que ya lo teníamos nosotros ubicado en el área de Guasave. También a través del Gabinete de Seguridad se eleva una solicitud. Hace una desde hace tres meses, por acuerdo al Consejo de Seguridad Nacional, semana aproximadamente los analistas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional obtuvieron una serie de indicios, incluyendo números telefónicos y otros muy importantes, y se decidió solicitar el apoyo a través del Gabinete de Seguridad, del Consejo de Seguridad Nacional, de aeronaves no tripuladas”.

Aquí valdría la pena precisar algunas cosas. ¿Intercambio de información con quien proporciona los datos precisos y finales y al parecer domina el campo informativo?

Porque si los americanos no mienten, la ubicación exacta, con coordenadas precisas, le fue proporcionada al gobierno mexicano (o a su Ejército, lo mismo es), por los Estados Unidos.

--¿En qué consistió entonces el “intercambio”? ¿Qué información le dimos los mexicanos, ajenos a su capacidad de espionaje, a quienes no parecen necesitarla? Nunca les hemos dado datos precisos sobre quienes distribuyen en Estados Unidos las drogas en tránsito por México; ni el fentanilo, la cocaína, el cristal, el éxtasis demás metanfetaminas; o la mariguana. No les enviamos nuestros drones ni les pedimos permiso para trabajar allá con la MIA (Mexican Intelligence Agency), fundada por Manuel Buendía.

Obviamente esos drones, no son nuestros. Con permiso o sin él.

La verdad en las versiones mexicanas solamente se busca una finalidad: no exponer la condición maquiladora del narco-combate en los asuntos del interés estadunidense. Hacer lo que ellos nos piden que hagamos y con gallardía explicar:

“…no se contraviene ninguna disposición ni establecida en la Constitución, en la Ley de Seguridad Nacional, ni tampoco en la Ley de Protección del Espacio Aéreo y se realizó este trabajo”.

“Sin embargo, este tipo de solicitudes y estos procedimientos de apoyo que se ha requerido al gobierno de Estados Unidos no es nuevo, desde hace muchos años se ha realizado en la detención de Ovidio, el ratón, en

Jesús Marías, el 5 de enero del 2023, también se realizó de manera

similar…”

El señor General Trevilla no falta a la verdad: muchas cosas se hacen cuando se requiere la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Insisto, son sus intereses y son sus estrategias (de ellos). Nosotros ayudamos, colaboramos y lo sometemos a la autorización del gobierno previamente comprometido con los planes de planes de Washington. Es un círculo virtuoso. Quizá por eso hasta guirnaldas nos regalan como si los muertos fueran suyos:

Terry Cole, director de la DEA; Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos; Sara Carter, zarina antidrogas y Todd Blanche, fiscal general de EU, pronunciaron casi en los mismos términos u mensaje fúnebre: “Mi más profunda condolencia a las familias y compañeros del servicio del Ejército Mexicano que perdieron la vida en la operación contra el Chapo Isidro. Su valentía y sacrificio nunca serán olvidados. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos. Dios los bendiga. Que descansen en paz.”

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