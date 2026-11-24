Consejera presidenta en la mira Taddei (Galo Cañas Rodríguez)

En el análisis político, una “fuga hacia adelante” ocurre cuando un líder, ante una crisis, escándalo o retroceso que amenaza su posición, responde redoblando la apuesta con una acción aún más audaz o radical para cambiar el eje de la discusión y recuperar la iniciativa. Es una táctica que usó Andrés Manuel López Obrador en muchas ocasiones, y que le sirvió para llegar al poder y consolidar al partido que fundó, Morena, como la organización hegemónica en la actualidad.

Sucedió en 2005, cuando el proceso de desafuero. En lugar de tramitar un amparo o pagar la fianza para llevar su proceso en libertad, López Obrador renunció a la defensa legal tradicional y decidió entregarse para ir a prisión, apelando a la resistencia civil pacífica. Esta apuesta forzó a sus adversarios (dos legisladores del PAN pagaron su fianza para evitar su encarcelamiento) y detonó la multitudinaria Marcha del Silencio, obligando al gobierno de Vicente Fox a desistir de la acción penal.

Antes de asumir formalmente el cargo (y sin tener aún facultades constitucionales), AMLO organizó una consulta ciudadana en octubre de 2018 operada por su propio equipo. El resultado sirvió para justificar la cancelación definitiva de Texcoco y redirigir el proyecto hacia la base aérea de Santa Lucía, lo que ahora es el AIFA,

Como respuesta a los amparos judiciales promovidos contra las obras emblemáticas de su sexenio, López Obrador publicó un acuerdo presidencial que declaraba dichos trabajos como asuntos de “interés público y seguridad nacional”, e instruyó a las dependencias a otorgar autorizaciones provisionales en un plazo máximo de cinco días.

Hacia el final de su sexenio, sin mayoría calificada de Morena en el Congreso, la oposición bloqueó su iniciativa de reforma eléctrica y su primera propuesta de reforma electoral, mientras la Suprema Corte invalidaba leyes clave. AMLO respondió primero con un “Plan B” electoral mediante leyes secundarias y, posteriormente, presentó un paquete de 20 iniciativas de reforma que incluían la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Esta jugada fijó la agenda de la campaña presidencial de 2024 y preparó el terreno para que la nueva legislatura -ahora sí con una mañosa mayoría calificada- aprobara la reforma judicial al cierre de su gobierno.

Esa escuela ha vuelto, en varias ocasiones, a hacer aparición durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, ahora para salvar, en apariencia, casos mucho más espinosos que los que le tocaron a AMLO.

Tenemos, por ejemplo, el caso de la captura del Mayo Zambada y la situación que obligó a Rubén Rocha a dejar la gubernatura de Sinaloa. En lugar de centrar el discurso en el combate interno a las redes de protección criminal, Sheinbaum escaló el reclamo hacia Washington por la falta de información y de supuestas pruebas. Lo que buscó fue transformar una crisis de seguridad y credibilidad interna en un diferendo de soberanía nacional para cohesionar el respaldo político.

En el caso reciente de INE y las corruptelas de Guadalupe Taddei, el gobierno federal ha optado por redoblar la apuesta para evitar el costo político de haber respaldado la llegada y permanencia de Taddei en el órgano electoral. La fuga hacia adelante como estrategia básica.

Primero, Sheinbaum generalizó acerca de los “oligopolios” de proveedores que dominan las licitaciones del Instituto; en paralelo, impulsó que desde el Congreso se hagan revisiones a elecciones pasadas y cuestionó los supuestos súperpoderes del INE. En medio del escándalo, la Presidenta dio a entender que volverá a presentar una reforma electoral profunda inmediatamente después de los comicios intermedios de 2027. Esto no es más que un intento de reconfigurar al árbitro electoral, para que sea una pieza todavía más funcional para la coalición gobernante.

Todo esto sucede en medio del natural desgaste de Morena, derivado de escándalos de corrupción local -como las denuncias por presunto huachicol fiscal-, conflictos internos entre gobernadores y el hecho de que, aunque los apoyos sociales y el aumento del salario mínimo real siguen funcionando como paliativo, la falta de soluciones concretas a muchos problemas sociales ha provocado la caída del partido de gobierno las encuestas, de cara a las elecciones intermedias del año próximo.

Frente a ello, Sheinbaum ha optado por abandonar temporalmente un perfil institucional para asumir, desde la conferencia matutina. la defensa y conducción política del movimiento, confrontando directamente a la oposición, pronosticando que será aplastada en las próximas elecciones. Toda crítica o propuesta, por constructiva que sea, viene encasillada como acto desesperado de los privilegiados, destinados a la derrota.

No son respuestas institucionales, ni es el ejercicio de la autoridad legítima. Es, claramente, el caso de las réplicas a la atendible recomendación que hicieron cuatro exconsejeros presidentes del INE, en el sentido de que la nueva consejera presidenta que sustituya a Taddei sea electa mediante acuerdos entre todas las fuerzas políticas. Algo tan racional fue respondido con cuestionamientos personales hacia los exconsejeros, descalificaciones y profundización de las auditorías del pasado. El guion que aprendió de YSQ.

Descalificar frontalmente a la transición electoral que permitió la alternancia de gobierno y, en su momento, el ascenso de Morena al poder y atacar directamente a varios de los arquitectos de la democratización, en lugar de procesar la propuesta de buscar consensos, pinta a la presidenta Sheinbaum. Y no lo hace con colores democráticos. Todo lo contrario.

Twitter: @franciscobaezr