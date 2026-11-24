Diana Sánchez Barrios (Graciela López Herrera)

El domingo Morena convocó a conferencia de prensa, donde participarían diferentes líderes morenistas, incluida Diana Sánchez Barrios. Aún estaba calientito el ambiente por la irrupción de las huestes de Diana a la comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc en el Congreso capitalino y algo debió pasar en los cuarteles de la 4T porque el llamado a conferencia conjunta fue cancelado.

A primera hora de este lunes, la convocatoria es repuesta, pero falta nada menos que la propia Diana entre quienes estarían presentes. ¿Error? No, en absoluto, la invitación fue muy específica en recalcar que sólo acudirían la coordinadora, vicecoordinadora y vocero de la bancada oficialista en el Congreso. Se sabría después que Diana tendría su conferencia aparte.

Invitaciones y desinvitaciones que dan muestra de lo estresado que puede estar el morenismo en los albores de la próxima elección. Aún con la mayoría en las preferencias, los problemas no desaparecen.

Mojica, precandidata

Por supuesto que no ha sido una sorpresa que la coordinadora estatal de la 4T en Guerrero anunciara su registro como precandidata de Morena a la gubernatura de Guerrero. Beatriz Mojica, senadora con licencia, se ha estado preparando los últimos años para dar ese paso.

Lo logró y ahora deberá pesar en una campaña donde es probable que la victoria luzca más que alcanzable. Si, en efecto, la oposición no logra dar batalla, entonces la aspirante morenista podrá concentrarse en las necesidades de ese sur profundo que representa el estado de Guerrero.

Y hay algo que también parece ser una gran oportunidad para el estado: los exitosos desmantelamientos del CJNG en Jalisco y, más recientemente, del Cártel de Guasave, permiten pensar en que se corte de raíz el crecimiento de la banda Los Ardillos.

Está en Mojica pensar en un Guerrero finalmente libre de esos maleantes.

Una PAOT sorda

En la Ciudad de México hasta para dormir hay que hacer fila. Resulta que entre enero y el 12 de octubre la PAOT recibió mil 34 denuncias por ruido y vibraciones provocados por establecimientos, pero 808 expedientes seguían bajo investigación. Eso sí, hay que reconocer que los capitalinos tienen paciencia: casi ocho de cada diez quejas siguen vivas, así que interés de los vecinos hay, aunque la PAOT tienda al movimiento lento.

La PAOT necesita medir el ruido para acreditar la infracción y las medidas administrativas consecuentes, pero algunos establecimientos, según la propia dependencia, bajan el volumen cuando llegan los verificadores. Así que el nuevo consejo para los negocios podría ser que, si escuchan que viene la autoridad, silencio… que están midiendo.

San Andrés Cholula, problemas para el PAN

El tema municipal en Puebla sigue siendo un problema para los principales partidos. Por un lado, del lado de Morena, Pepe Chedraui no termina de convencer a sus correligionarios. Ahora, en el bando blanquiazul, los propios panistas han puesto el grito en el cielo por la escalada de delitos en San Andrés Cholula. Robos y más recientemente balaceras motivaron que familias del lugar salieran a exigir seguridad en las calles, casas, escuelas y trabajos.

Lupita Cuautle Torres gobierna bajo las siglas del PAN y ahora está en situación de representar un riesgo de derrota en su partido.

Durante la manifestación salió a relucir la ya clásica exigencia de que renuncie al cargo, pero quizás llamó más la atención el llamado al PAN de que no intente reelegirla.

Islas Marías y Tren Maya

Empresarios del sector, a iniciativa de Miguel Torruco Márquez, ex secretario de turismo, están valorando hacer una propuesta a la Presidenta Sheinbaum: convertir la nueva infraestructura turística del Tren Maya y a Islas Marías en experiencias turísticas competitivas, capaces de ser verdaderamente atractivos a escala nacional e internacional, con el importantísimo extra de generar bienestar comunitario.

Por ahora, viendo las cifras de enero a septiembre, 2026 tiene una reducción en el flujo turismo internacional de 4.3 por ciento respecto al año anterior.

La colaboración con el sector privado podría generar ese impulso extra de planes que no han alcanzado sus metas, pero que podrían lograrlo con una estrategia integral de comercialización.