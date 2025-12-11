De los personajes del año

Hugo Aguilar Ortiz Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Daniel Augusto)

Las redacciones de los diarios ya elaboran las listas de los personajes con mayor impacto mediático del año. En ninguna de ellas faltará el nombre de Hugo Aguilar Ortiz, nuevo ministro presidente de la SCJN.

La elección para erigir un nuevo Poder Judicial fue controvertida. El oficialismo tuvo que hacer malabares para asegurar que la escasa votación y los votos anulados no fueron síntomas de fracaso, sino de éxito. Hugo era hasta antes de la votación un abogado respetado, pero poco conocido. Como es un indígena oaxaqueño se trató de presentar a la opinión pública como el Benito Juárez de la 4T. Para fortuna de todos eso quedó atrás.

La nueva SCJN arrancó de manera errática, pero ha ido agarrando su paso. El ministro presidente dice que ahora ya no sirven a la cúpula del poder como antes, y es una institución cercana al pueblo. Es una Corte, afirma, estable y responsable. Aguilar Ortiz arrancó el año como abogado desconocido y lo termina como figura nacional.

Intercambio navideño

Hay cosas buenas que parecen malas, y cosas malas que son pésimas. ¿En cuál casillero se ubica la decisión del senador Adán Augusto López de comprar 17 mil ejemplares del más reciente libro de López Obrador, que se llama Grandeza, con una erogación de 7 millones de pesos?

Los libros están apilados en los pasillos de la Cámara de Diputados aguardando su destino final. Al principio se habló de un regalo a los senadores morenistas, pero como solo hay 64 senadores de ese partido las cuentas no cuadran. Cada uno de ellos tiene que movilizar cientos ejemplares.

En los pasillos del Senado se dice que se trató del tradicional intercambio de regalos navideños entre compañeros de sector y de partido. AMLO ya le había dado un regalazo a Adán y el senador se limitó a corresponder. Solo que sea por eso.

El año que entra López Obrador publicará otro libro, de seguro Adán Augusto ya comenzó a ahorrar.

Cara a cara

Nos enteramos de que Patricia Avendaño, la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sostuvo una audiencia privada con Pablo Gómez, presidente de la Comisión Para la Reforma Electoral.

Avendaño, quién lleva décadas dedicada a los asuntos de elecciones y participación ciudadana, ya había acudido a las audiencias públicas, donde en solo 5 minutos hizo un diagnóstico preciso del sistema electoral capitalino y propuso avanzar en los derechos político-electorales, como el voto anticipado para todos los mexicanos.

En el encuentro privado tuvo oportunidad de exponer con más amplitud sus ideas ante un receptivo Pablo Gómez, quién está escuchando todas las voces para construir la reforma electoral que será presentada a principios del próximo año. Ya tendremos más detalles de lo que dialogaron en este encuentro, al que también acudió Yanko Durán, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Ballenas jorobadas

Una pregunta circula por los pasillos de Palacio: ¿Cuándo sale de vacaciones Donald Trump? Que se tome un par de semanas para descansar de él. Quince días sin nuevas amenazas serían reconfortantes, ayudaría a recargar las pilas para entrarle con ganas al 2026.

Pero no, vamos a llegar al Día de las Lupitas con nuevas advertencias ahora sobre el agua, la que debemos y las aguas negras de los desagües fronterizos. El gobierno ya dijo debo no niego, pago no tengo, sobre el agua que debemos. Queremos pagar, pero las sequías norteñas arruinaron los planes. Trump quiere solución inmediata o recurrirá al viejo truco de los aranceles para cobrarse a la mala.

La única salida es que se vaya de vacaciones, puede ir a su palacete de Mar a Lago o de plano le regalamos un viaje todo incluido a la Riviera Nayarit para ver ballenas jorobadas y que por un rato deje de jorobar.