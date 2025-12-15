Ley Gobernadora en SLP

Ruth González Silva Especial

Morena no puede apoyar aspiraciones que intenten darle la vuelta a la decisión de la presidenta Sheinbaum de parar en seco el nepotismo desde la elección del 2027, aunque la ley respectiva entrará en vigor hasta el 2030.

En SLP el Congreso lo ve de otra manera. Aprobó una ley, por demás controvertida, para que la próxima gobernadora del estado sea obligatoriamente una mujer. Resulta que la mujer mejor posicionada en las encuestas es la esposa del actual gobernador, qué casualidad, por lo que, se asegura allá, es plan con maña.

De modo que la coalición oficialista no va en SLP, ya que el PT también votó a favor de la iniciativa y en contra de los deseos de Claudia. Con esto se muestra que Verde y PT no serán aliados dóciles, si Morena los quiere en su escuadra tendrá que ser mucho más, digamos, generoso.

Florilegio en Canal Once

Para estar en serio retirado, la verdad es que el expresidente Andrés Manuel López anda muy activo. Su libro “Grandeza” apunta para ser un súper ventas. Aunque haya recibido críticas despiadadas, se cuenta que la editorial que lo publicó está de plácemes por los pedidos de miles de ejemplares que ha recibido de lectores interesados en el género de la antropología ficción, cuya pluma más destacada es el tabasqueño.

Pero no solo eso, resulta que el Canal Once, que se sumerge en la promoción de figuras del oficialismo, estrenó el documental “Soy un hombre de fe y convicciones” donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador habla maravillas de sí mismo.

Para completar el florilegio, se suman a las alabanzas personajes como Jesús Ramírez, Genaro Villamil y Fernández Noroña. Usted dirá.

Primavera Oaxaqueña

Salomó Jara rindió su Tercer Informe de Gobierno como mandatario de Oaxaca. Dijo que la 4T no es en el estado un discurso, sino un modelo de gobierno cimentado en valores del sistema social comunitario, que por cierto ya se conoce como La Primavera Osaqueña.

Asistieron al Informe sus colegas gobernadores de Chiapas, Puebla, Tabasco Veracruz. La representación presidencial estuvo a cargo de Marath Baruch, secretario del Trabajo.

El gobierno de Jara reivindica la identidad y la diversidad cultural que pone al frente a la población marginada, que es la prioridad del gobierno.

De la autonomía a la militancia

El que se equivoque que se atenga a las consecuencias legales de sus actos. Eso no se discute. Lo que sí inquieta, y mucho, son las señales de que la nueva Fiscalía General de la República opere con lógica político-electoral y que su andamiaje sirva para castigar políticos opositores y tapar con un manto de impunidad a políticos afines al oficialismo.

Expedientes viejos como los de César Duarte y María Amparo Casar se impulsan a las primeras planas, mientras que casos que implican a morenistas como el huachicol y La Barredora esperan tiempos mejores.

¿La nueva fiscalía será el brazo judicial de Morena? No se defiende a nadie, pero la selección de temas apunta a que se busca pasar de la autonomía a la militancia sin escalas.