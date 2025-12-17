IMSS y el derecho a la salud

Plan Michoacán En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, entregaron nombramientos a 270 trabajadores

Avanza el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en el rubro de salud, que es una de las demandas más sentidas de la población.

El IMSS anunció el traslado al estado de 270 trabajadores de la salud que se integrarán a clínicas y hospitales del instituto en todo en el estado, en particular los ubicados en zonas rurales donde es más difícil el acceso.

El anunció corrió a cargo de Zoé Robledo, director general, quien resaltó que el personal de salud respondió al llamado que hizo la presidenta Sheinbaum para estar donde más se les necesite y hacer realidad el derecho a la salud de los michoacanos.

El director general de IMSS dio a conocer que se construirán nuevos hospitales en Morelia y Zitácuaro y la reconversión y ampliación de servicios de siete hospitales del IMSS-Coplamar, así como cinco nuevas Unidades de Medicina Familiar.

Fentanilo, aliado político de Trump

Que nadie olvide que el gobierno de EU usó la terminología de “armas de destrucción masiva” para justificar la invasión de Irak. Las tropas americanas invasoras no encontraron tales armas, aunque sí encontraron petróleo y se dieron por satisfechos.

Ahora Trump declaró al fentanilo como arma de destrucción masiva, para justificar cualquier atrocidad conta países que trafiquen fentanilo, entre ellos México.

La crisis del fentanilo, la droga que transforma en zombis a los consumidores, pavimentó el camino de Trump de regreso al Salón Oval. Trump ofreció a los votantes apanicados que combatiría el fentanilo con mano dura, durísima, y en esas anda.

Las posibilidades de operaciones en tierra contra países que trafican fentanilo aumentan de manera significativa. La DEA está fuera de la jugada y la lucha contra las drogas pasa a la Secretaría de Guerra.

Mientras tanto, el insaciable apetito de drogas de los americanos no disminuye y la Casa Blanca voltea para otro lado.

Aduanas, misión imposible

El Estado mexicano no puede con el desafío de las aduanas. Cambian emblemas y colores partidistas, se oyen narrativas diferentes, pasan de civiles a uniformados, pero lo cierto es que las aduanas siguen siendo un paraíso delincuencial.

Hay un nuevo fracaso. Fue destituido un servidor público que pensó cumplir con la honrada medianía juarista coleccionados relojes de alta gama. La porosidad de las aduanas es un imán para empresarios foráneos que saben que dando las recompensas correctas pueden introducir al país cualquier producto, desde chanclas de plástico hasta precursores de fentanilo, pasando por buques que desbordan huachicol.

Es, desde luego, un problema ético, de selección de los servidores públicos, pero también de supervisión, de uso de las tecnologías de última generación y en última instancia de voluntad política. Las aduanas siguen siendo una asignatura pendiente, parece una misión imposible para el Estado mexicano.

Muerte a distancia

Autoridades federales y estatales se esmeran en ubicar la explosión del coche bomba en el centro de la localidad de Coahuayana, Michoacán, como un pleito entre bandas antagónicas de delincuentes. No quieren que los medios hablen de terrorismo, aunque conforma avanzan las indagaciones hay cada vez más elementos siniestros.

Lo más reciente es que para provocar la explosión se recurrió a la tecnología remota, por lo que hay que rehacer la narrativa inicial. Los cuestionamientos surgen de manera natural.

¿Es necesario usar un explosivo potente para amedrentar a una fuerza compuesta por una docena de policías comunitarios? La explosión ocasionó daños a inmuebles ubicados a cientos de metros del auto blanco de la explosión. Todavía la autoridad no ofrece u versión coherente de los acontecimientos.