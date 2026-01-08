Un lugar para todos

Salón de clases en México (Carolina Jiménez Mariscal)

El gobierno del Segundo Piso de la 4T va con todo para remontar la larga crisis de la Educación Media Superior en el país. Por lo pronto, anunció acciones para contar con una infraestructura digna donde todos los aspirantes tengan un espacio digno.

Desde la construcción de nuevos planteles hasta la ampliación de escuelas que ya funcionan en municipios de pueblos indígenas. El objetivo es abatir la deserción derivada de la dificultad de ir a los planteles.

El gobierno anunció que en 2026 se crearán 95 mil 400 nuevos lugares en Educación Media Superior. Desde luego también habrá cambios en los programas de estudio y la capacitación de los docentes.

Eliseo, carta de la oposición en Campeche

Movimiento Ciudadano tiene, se dice al interior del partido, posibilidades de ganar la gubernatura de Campeche en el 2027. La entidad está gobernada por Layda Sansores, hija de un prócer priista, pero ella es morenista y dicen allá que tiene un gobierno, digamos, estrambótico.

La carta de MC es Eliseo Fernández. Lo curioso es que el anticipado destape de Eliseo corrió a cargo de Alito Moreno. El dirigente priista conoce el quehacer político de la entidad y sostiene que Fernández es un candidato ganador, siempre y cuando vaya junto con el tricolor y otros partidos opositores que quieran adherirse.

A Dante Delgado, alérgico a las alianzas, le podría dar un soponcio.

La ONU, la OEA, la Carabina de Ambrosio

El nuevo orden mundial, el del gobierno planetario tripartita, EU, China y Rusia, casi no tiene espacio para organismos como la ONU y la OEA, que pertenecen a un mundo donde el multilateralismo era significativo y ahora es prácticamente irrelevante.

La crisis de Venezuela ha puesto en evidencia sus limitaciones El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su disposición general para facilitar un diálogo inclusivo. O sea, casi nada. Las acciones estadounidenses representan una grave violación de los principios fundamentales del derecho internacional y corren el riesgo de desestabilizar toda la región.

Es lamentable que no haya espacio de peso donde procesarlas.

Posición inequívoca

La tradicional reunión anual de embajadores y cónsules concluyó con un encuentro, a puerta cerrada , en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum. Algunos de los asistentes revelaron que Venezuela fue uno de los temas centrales y la posición del país es muy clara: México rechaza la intervención de Estados Unidos en Venezuela. ¿Trump arruina el Mundial?

La cúpula de la Federación Internacional de Futbol se está poniendo nerviosa. La versión que corre es que la irrupción de las fuerzas especiales de EU en el Palacio de Miraflores, en Caracas, abrió un periodo de inestabilidad en la región.

En caso de que la Casa Blanca cumpla sus amenazas sobre Colombia y México quedará en el aire la participación de ambos países en la competencia futbolera. Algo equivalente puede ocurrir con selecciones europeas en el caso de un ataque a Islandia.

Claro que por ahora todo mundo habla del petróleo y de la eventual reacción rusa a la incautación de uno de sus barcos, pero la rápida descomposición del panorama ya es una inquietud real, a decir de gente de futbol. El Mundial es una fiesta y no podría haber celebración si el anfitrión, en este caso Trump, agrede a los invitados.