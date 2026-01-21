Muy pronto, dijo Trump

Médico de Dick Cheney pide investigar la salud mental de Donald Trump

Aunque en su discurso por el primer año de gobierno de su segundo mandato el tema de Groenlandia acaparó las portadas de la prensa internacional, Donald Trump no dejó pasar la oportunidad para decir que muy pronto empezarán los operativos en tierra contra los narcos.

No dijo dónde, pudiera ser Colombia o México o los dos. El gobierno mexicano, entre tanto, envió un controvertido regalo de cumpleaños, 37 reos de alta peligrosidad que aterrizaron en diversas ciudades americanas.

Ya tienen allá a los jefes de los carteles y sus principales operadores, pero el trasiego seguirá mientras dure el insaciable apetito de drogas de los americanos, y de eso Trump mejor no habla.

Reforma electoral, todavía no

La reforma electoral todavía no está lista. ¿Qué la detiene? Dicen en corto los enterados que la negociación al interior de la colación gobernante está resultando más ríspida de lo esperado y que el estira y afloja puede durar más días.

Todos juntos tienen los votos suficientes, pero si alguno se aparta la reforma no va, y acaso ni se presente.

Mientras sigue la negociación la presidenta explicó que la reforma busca fortalecer la definición de democracia como gobierno para el pueblo y por el pueblo. No es una ocurrencia, es un esfuerzo del gobierno del segundo piso para fortalecer el sistema electoral, y garantizar la democracia: la democracia electoral y la democracia participativa.

Alboroto tamaulipeco

Aunque no habrá elección para gobernador en el 2027 la clase política de Tamaulipas anda alborotada porque sí habrá elecciones municipales y se renovará el Congreso local.

Nadie se quiere quedar afuera y ya hay muchos levantando la mano. Dicen allá que Úrsula Patricia Salazar, sobrina de AMLO, se organizó una megafiesta de cumpleaños y después de Las Mañanitas aprovechó para apuntarse para Tampico.¿ Será?

Aseguran los que conocen la política tamaulipeca, que lo verdaderamente importante es la posición que tomen frente a la elección PT y PVEM que ya vieron que pueden competir y ganar por ellos mismos. La lección de la elección de Veracruz, estado vecino, es que, sin esos partidos como aliados, Morena es vulnerable.

Mexicanos en la Feria de Madrid

Se abrió el telón de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España. Es la hora de que los destinos de todo el mundo presenten su oferta y compitan por una rebanada más grande del pastel de las divisas turísticas. La competencia es despiadada, no hay permiso de fallar.

México como país socio del evento tendrá un papel protagónico. Ojalá que los jaloneos previos al interior de la delegación queden atrás. Todos están haciendo su mejor esfuerzo.

Hay destinos consolidados en el segmento cultural, como Guanajuato y Puebla, que son dos referentes, y otros que buscan visibilidad internacional, como Loreto, una de las joyas de BCS o Sinaloa que está equipado integralmente para el turismo.