Reforma electoral, ¿tiempos mejores?

Reforma Electoral

Morena no puede darse el lujo de que PT y PVEM salgan de la coalición gobernante de cara a la elección del 2027 y mucho menos para el 2030. No es que quede en riesgo de perder, es que sin la mayoría calificada queda vulnerable y, a decir de expertos, tendría que comenzar a rendir cuentas, algo que no está en sus planes.

Por eso los líderes de PT y PVEM enfrentan este periodo de negociación con la certeza de que saldrán ganando. El peor escenario es que les entreguen, a cambio de sus votos, nominaciones para dos o tres gubernaturas, lo que no está nada mal.

Si el gobierno calcula que es demasiado, la iniciativa de reforma electoral se va al archivo, a esperar tiempos mejores

Acapulco, alguien no hizo la chamba

La escaramuza entre el gobierno de Guerrero y la alcaldesa de Acapulco llegó a la Mañanera del Pueblo. Alguien no hizo su chamba, nadie quiso agarrar la papa caliente y entonces el asunto escaló hasta Palacio Nacional.

La presidenta, cuidadosa, dijo que si hay acusaciones concretas de corrupción en contra de Abelina López, que se presente una denuncia formal y que incluso podría mandarse a hacer una encuesta para conocer qué piensan los acapulqueños.

La alcaldesa del puerto acusó recibo. Dijo, hablando de ella en tercera persona: Abelina no tiene problemas con las leyes, tiene problemas por el tema del 2027. Más claro ni el agua de Caleta. Los Salgado, Félix y Evelyn, quieren vetar a Abelina, cualquiera menos ella.

El turno de los americanos

Logro de Trump o decisión soberana del gobierno mexicano. Cada gobierno comunica lo que quiere, subraya lo que cree que le conviene resaltar. El hecho es que están allá, en EU, 37 operadores de alto nivel de carteles mexicanos.

La medida redunda en el fortalecimiento de la cooperación por encima de las acciones militares unilaterales y eso favorece a los intereses nacionales. El gobierno mexicano logró demostrar que con la cooperación se puede llegar más lejos que con una irrupción de drones artillados.

Los americanos tienen mucho trabajo por hacer. El Departamento de Estado, la DEA, la CIA, y todas las demás agencias del organigrama gringo suspiraban por el material que ahora tienen en sus manos. Desde luego el área de oportunidad es enorme, y del lado sur de la frontera se puede exigir que los americanos hagan su parte, por ejemplo, colapsar el de sistema de distribución de drogas por todo el territorio norteamericano. ¿Eso para cuándo?

Aburto 30-45

El caso Colosio se mantendrá en las primeras planas a más de tres décadas del magnicidio de Lomas Taurinas. Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó revisar dos amparos sobre la duración de la condena de Mario Aburto.

La condena de 45 años de prisión está vigente, pero resulta que en Baja California, lugar donde ocurrieron los hechos, la sentencia máxima es de 30 años que, por cierto, ya se cumplieron.

No es un tema sencillo porque hace poco la FGR abrió el expediente de un segundo tirador, un agente del extinto Cisen, por lo que con Aburto libre el tema se disparará.