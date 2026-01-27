Nuevo orden de la economía mundial

Mark Carney

El memorable discurso del primer ministro de Canadá Mark Carney, en el Foro Económico Mundial de Davos, celebrado la semana pasada, tuvo un gran impacto no sólo entre los asistentes a esa reunión tan importante sino en el mundo entero al ser considerado un diagnóstico certero de lo que la economía global está experimentando por el cambio de política que ha adoptado el gobierno conservador del país más poderoso del mundo.

La respuesta de Trump no se hizo esperar en el mismo Foro, cuando le dijo que la próxima vez que hablara así, pensara que Canadá existe gracias a EU. Ya de regreso a su patria Carney al referirse a esa declaración dijo con vehemencia que Canadá no existe por EU sino por el esfuerzo de los propios canadienses.

Ante una reciente visita de Carney a China, donde Canadá firmó un acuerdo para que el país asiático pueda exportar autos eléctricos a fin de que sean comercializados en el país de las hojas de maple, Trump volvió a su estrategia acostumbrada, amenazando con aplicar a Canadá aranceles del 100% a todas sus exportaciones si se llega a un acuerdo comercial con China, país que se comería a Canadá y lo devoraría por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, tejido social y estilo de vida en general, advirtió el presidente republicano.

Bien por el ministro canadiense de comercio quien de inmediato aclaró que Canadá no pretende ningún acuerdo comercial con China, se trató sólo de una resolución sobre diversos asuntos arancelarios importantes para los dos países.

Carney es un economista prestigiado con gran experiencia financiera. Fue director del banco central canadiense y antes del banco inglés, político liberal que no es de izquierda ni de derecha, es más bien de centro. Mide muy bien sus acciones y se ha ganado el respeto dentro y fuera de sus fronteras. Se atrevió a enfrentarse a la visión que Trump tiene sobre las relaciones internacionales, especialmente con la forma en que ha tratado a los países aliados de EU.

Su postura en Davos provocó muchas simpatías y en adelante tendrá que lidiar con su gran vecino del sur sobre todo ahora que se avecina la revisión del T-MEC, donde México ha externado también admiración por su postura en el foro internacional. Efectivamente, la presidenta Sheinbaum al apoyar el discurso de Carney estuvo de acuerdo implícitamente, cuando éste dijo que no se puede vivir dentro de la mentira de beneficios mutuos cuando la integración se vuelve la fuente de tu subordinación. Las potencias medianas deben actuar juntas porque si no estás en la mesa, estás en el menú. Dijo también que el mundo está en medio de una ruptura y no de una transición y esto lo comentó una semana después de visitar China y hablar de nuevas alianzas con Qatar. Cuando las reglas ya no te protegen debes protegerte tú mismo.

Su discurso fue interpretado como una crítica al uso de medidas represivas como los aranceles para presionar a sus aliados. Esto nos debe llevar a entender que el debate ya no sólo es económico, es sobre poder, soberanía y reglas internacionales.

Salta a la vista la trascendencia del apoyo de Sheinbaum al discurso de Carney que coincide con las declaraciones reiteradas de la presidenta en el sentido de que, en la relación con EU, México está dispuesto a mantener una política de colaboración y unidad, pero nunca de subordinación y con total respeto a las soberanías de los dos países. A pesar de que nuestra relación comercial con EU es mucho mayor que con Canadá, lo que se puede apreciar con los datos arrojados recientemente en el sentido de que durante el año pasado México se convirtió en el principal socio comercial de EU al consolidar un comercio total que superó los 653 mil millones de dólares, mientras que con Canadá apenas llegaron a los 49 mil millones de dólares.

La próxima revisión del T-MEC pondrá a prueba el peso comercial que México tiene frente a las relaciones de comercio con Norteamérica y qué bueno que ya Carney confirmó la decisión de su país para continuar participando en el importante tratado.

