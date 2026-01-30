Claudia Sheinbaum La presidenta de México habló con Donald Trump (Presidencia)

Fran Ruiz, experto en política internacional de esta casa editorial, calificó la estrategia seguida por el gobierno de Claudia Sheinbaum para tratar con Donald Trump como Telefonazos, no balazos. Ayer hubo una nueva llamada de Palacio Nacional al Salón Oval de la Casa Blanca. Al parecer salió bien, por lo pronto contribuyó a distender un poco el ambiente muy recargado la semana pasada.

A Trump se le vino encima la avalancha de Minneapolis y está tratando de esquivarla, por lo que puede abrirse una pausa en su acoso sobre México, pero no hay que celebrar nada.

Donald ya antes piropeó a la presidenta y un par de horas después regresó con amenazas todavía más destempladas que, ya lo vimos en Venezuela, puede concretar cuando lo crea conveniente.

Mandan la caballería

Se veía venir. El deterioro de la seguridad en Sinaloa requería una acción contundente por parte de la federación. Ayer se anunció el envío a la entidad de mil 600 elementos del Ejército que sacarán, de nueva cuenta, las castañas del fuego.

El atentado contra dos legisladores locales de MC fue la gota que derramó el vaso. Los agresores atacaron en una calle transitada a plena luz del día, seguros de que quedarían impunes. De salirse con la suya, volverán a disparar.

La presidenta Sheinbaum añadió también apoyo político al decir que pronto viajará a la entidad. La violencia política combinada con las batallas sin fin entre bandas de la delincuencia organizada se ensaña con la entidad que requiere acciones contundentes para ser viable.

Rendición de cuentas

La cercanía del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar con Palacio Nacional no está a discusión. Por eso hay que seguirle los pasos a su trabajo legislativo. El legislador zacatecano consideró que sancionar con rigor a quienes hacen mal uso del presupuesto es indispensable para combatir la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas, así como mejorar la denuncia ciudadana.

Ramírez Cuéllar adelantó que durante el periodo ordinario de sesiones en la Cámara Baja se deben desahogar iniciativas de reformas en favor de rendición de cuentas y que se pretende fortalecer, renovar, y eficientar a la Auditoria Superior de la Federación para prevenir irregularidades y combatir de manera eficaz el flagelo de la corrupción.

¿Más fuerte que nunca?

Era una foto necesaria y ya se publicó. Luisa María Alcalde, dirigente morenista, flanqueada por Alberto Anaya, de PT, y Karen Castrejón, de PVEM, anunciando que la coalición gobernante competirá junta en las elecciones de gobernador del 2027. No se dijo más.

De modo que no se conocen las letras chitas del acuerdo, ni se habló de los temas espinosos de la reforma electoral, pero es una forma de atajar las versiones de una implosión inminente en la coalición gobernante. La foto no quiere decir que la posibilidad quedó atrás, quiere decir que ya se dieron cuenta de que separarse no les conviene.

De inmediato comenzaron a circular versiones de lo pactado. Uno de los acuerdos podría ser, dicen, que Karen Castrejón, que es acapulqueña, se meta al proceso para la nominación a la gubernatura de Guerrero. Ya trabajó en ese gobierno. Anaya, por su parte no está interesado en competir en Aguascalientes porque se trata de un bastión panista inexpugnable, le darán otro premio.