Día de la Soberanía

Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum

En el último par de meses, el mensaje con el que Presidencia ha buscado cohesionar a la ciudadanía es el de la defensa de la soberanía. Los ataques de Donald Trump, que ocurren cuando sus necesidades de gobierno o su humor lo indican, convierten el discurso anti injerencista en algo oportuno y que sólo en rarísimos casos la oposición podría atacar.

La ceremonia del grito seguramente mostrará más de esta tendencia y sólo habrá que estar atento a las variaciones en las arengas clásicas que la Presidenta Claudia Sheinbaum decida dar cuando aparezca en el balcón de Palacio Nacional.

La soberanía, en eso todos estamos de acuerdo, se defiende, así que habrá un terreno propio para que su mensaje encuentre eco en la plancha del Zócalo.

Hoy sale Baja California

En Baja California, una de las entidades más importantes del país de cara a los próximos años, la coalición oficialista dará a conocer hoy quién se encargará de guiar a la 4T y, eventualmente, de abanderarla en la elección constitucional para gobernador.

En el caso específico de Morena, las relaciones internas no siempre han sido tersas, pero el anuncio de un coordinador y eventual candidato puede representar una oportunidad para sanar heridas.

Al menos así parece indicarlo la gobernadora Marina del Pilar que termina mandato el próximo año. “Yo tengo el mismo cariño y el mismo respeto de siempre”, señaló en torno a mujeres y hombres aspirantes a la coordinación de la 4T en Baja California y señaló que la gran tarea será la unidad y respetar irrestrictamente el proceso interno.

Para cuando se dé su Informe de Gobierno, la gobernadora ya sabrá quién está perfilado, dentro de su partido, a sucederle y tomar la estafeta de reducción de pobreza, generación de empleos y atracción de inversión extranjera, que son los rubros en los que su administración se ha centrado.

Organización en familia

El hermano del gobernador oaxaqueño Salomón Jara ha reaparecido recientemente en el marco de las visitas presidenciales. Se le vio “coordinando” una porra municipal, megáfono en mano y dando instrucciones al contingente, además de regular la entrada de los funcionarios municipales en la antesala donde se esperó a la mandataria federal.

La visita de Sheinbaum quedó atrás, pero no así el debate estatal en el que Noé, el hermano del gobernador, ha vuelto a aparecer después de meses de una actitud discreta.

Poderosas organizaciones civiles, de las que también sólo pueden darse en Oaxaca, fueron desbaratadas recientemente por el Gabinete de Seguridad federal, esto por vínculos con delitos de extorsión.

Ahora, se dice en la ciudad de Oaxaca, los líderes de esas organizaciones que evitaron ser procesados, están buscando el cobijo del hermano Noé.

Los estados clave para la paz

Michoacán y Guerrero son dos bastiones clave para lograr la pacificación del territorio nacional. Con el Cártel Jalisco Nueva Generación en retirada, los grupos del crimen se reorganizan y cambian los puntos territoriales en los que su operación se coordina.

Guerrero y Michoacán tienen esa importancia adicional en estos tiempos.