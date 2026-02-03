La popularidad de Grecia

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan La edil y esposa de Carlos Manzo, asesinado, recibió a Omar García Harfuch (Fotógrafo Especial)

Grecia Quiroz es la alcaldesa más popular de Michoacán. Es la viuda de Carlos Manzo que era, al momento de ser asesinado, alcalde de Uruapan. Grecia se quedó con el cargo y hay mucha gente por allá que quiere aprovechar su popularidad para lanzarla como candidata a la gubernatura de Michoacán, que es una de las chambas políticas más complejas.

¿Grecia quiere seguir en la política? La versión que circula en Uruapan es que si el crimen de Manzo se esclarece, pero en serio, ella se va a su casa. Por el contrario, si la impunidad permanece ella seguirá en la contienda para presionar y que la investigación no se quede en los operadores del crimen, sino en quienes lo ordenaron.

El denominado Movimiento del Sombrero es fuerte en Uruapan y algunos municipios vecinos, pero faltaría ver si tiene alcance estatal, o si otros partidos se apuntan para llevarla como candidata. Grecia tiene una causa personal, si logra satisfacerla dejara que los políticos se hagan bolas.

Mier, tiempos mejores

Ignacio Mier quiso ser gobernador de Puebla. Le puso a la precampaña de Morena dinero, tiempo y esfuerzo, pero se quedó en la orilla. Disciplinado como pocos, apechugó. Esperó tiempos mejores, que ya le llegaron.

Ahora es el titular de la Junta de Coordinación Política del Senado, una posición que le permite estar en contacto con todo México, incluyendo claro políticos, pero también empresarios, líderes sindicales, periodistas, con todos. Es un político profesional que pasó por otros partidos antes de sumarse a Morena. Ya fue coordinador de los diputados guindas de modo que conoce la chamba y no requiere tiempo para una curva de aprendizaje.

Llega en un momento de alta tensión interna y eterna, con él al frente se espera de los senadores mucho mayor compromiso en política internacional. Que sea el nuevo coordinador es una buena noticia para la Cámara Alta.

El Insurgente, por fin

Quedó listo, por fin, el recorrido completo del Tren El Insurgente que conecta la Ciudad de México con Toluca. Su construcción, aunque sea difícil de creer, se tomó la friolera de doce años, que incluyeron los sexenios de Enrique Peña y López Obrador. Se pasaron.

Finalmente, el gobierno del Segundo Piso lo tomó en serio y ya concluyó los trabajos. La coordinación plena entre la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, la jefa de Gobierno, Clara Brugada y la presidenta Sheinbaum removieron obstáculos y el tren quedó listo. Un transporte moderno que dará servicio a grupos populares.

Es un ejemplo notable en la recuperación del espacio público. La obra ferroviaria que conecta a Toluca con la Ciudad de México en un recorrido de menos de 60 minutos, y tuvo una inversión total de alrededor de 100 mil millones de pesos.

Rescatar a la ONU

Por el bien de todos, la Organización de Naciones Unidas tiene que salir de su letargo. Así como está la ONU no le sirve a nadie, que recupere su protagonismo es una condición para evitar que el nuevo orden mundial sea decidido por un par de líderes salvajes, por decirlo con suavidad.

Por eso hay que seguirle la pista a la decisión conjunta de México, Brasil y Chile de proponer la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, cuya elección deberá realizarse durante 2026.

Al presentar de manera formal la candidatura, el presiente chileno Gabriel Boric dijo que esas naciones manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global, al fortalecimiento del multilateralismo y la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo