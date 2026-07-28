UNAM, “todas las opciones están sobre la mesa”

Examen de la UNAM Suspenden inscripciones a licenciatura (Fotos Cuartoscuro)

Este fin de semana la Universidad Nacional estuvo en una encrucijada, dar a conocer de golpe y porrazo la revisión inicial al examen de admisión y abrir el debate sin más, o bien, como finalmente se hizo, instalar la comisión de expertos y dejar que sea este grupo el que vaya a realizar el primer saque en una discusión que pinta para largo.

El rector ha dejado en una sola frase las condiciones en que esta revisión se dará: todas las opciones están sobre la mesa, lo mismo repetir el examen que limpiar el proceso o bien mostrar que los datos atípicos tienen una explicación que no vulnerará la legitimidad de la selección de chicos que habrán de ir a las aulas de la máxima casa de estudios.

La comisión de expertos goza de amplia capacidad para analizar los datos que se le entregaron y también para solicitar otros. Restricciones en cuanto al acceso a la información no tienen, pero cada día que pasa la incertidumbre crece y es evidente que el tiempo es lo que está escaseando para resolver este embrollo.

La campaña antiUNAM, inadmisible

Una nota adicional sobre el tema UNAM. La contratación de una empresa para gestionar algo que la máxima casa de estudios parece estar mucho más capacitada para hacer, así como la lentitud con la que se está gestionando la crisis, son elementos que ya están sobre la mesa y habrá que revisarlos a fondo.

No obstante, convertir este caso en motivo para cuestionar lo que la UNAM le da a México, su papel en el desarrollo del país, no es admisible.

La UNAM es más grande que este problema puntual que vive.

Reconocimiento a Delfina Gómez

La administración de Delfina Gómez al frente del Gobierno del Estado de México está a punto de cumplir tres años y en ese periodo ha quedado claro lo complejo de la entidad, otrora bastión imbatible del priismo.

Una señal que ha caído muy bien en el gobierno estatal es que la gobernadora Delfina está recibiendo el claro reconocimiento de la Presidenta Claudia Sheinbaum a su labor; en política, el respaldo verbal se nota. Durante la conferencia mañanera realizada en Toluca, la Presidenta dejó en claro el lugar que ocupa Delfina en la estructura de la Cuarta Transformación: no solo como una aliada clave, sino como el referente de cómo se debe ejercer el poder.

En estos tres años, la seguridad es uno de los rubros que han comenzado a cambiar y así lo hizo saber la mandataria federal. Lo mejor, enfatizó, es que Delfina no se marea con el poder, sigue trabajando a tope.

Nayarit: la estructura se moviliza

En el primer círculo de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, comienza a crecer la inquietud por la forma en que se está desarrollando algunos procesos internos que, e este espacio, iremos revisando durante próximos días.

El proceso interno en Nayarit para definir coordinador estatal, por ejemplo, tiene a prácticamente todos los candidatos actuando como ganadores desde ahora: Geraldine Ponce Méndez, alcaldesa de Tepic; Héctor Santana García, presidente municipal de Bahía de Banderas y Pável Jarero, exalcalde de Santiago Ixcuintla, actúan como si la contienda estuviera prácticamente resuelta (cada uno a su favor). Y ahora se suma la aspirante Elizabeth López Blanco, ex dirigente del partido en la entidad, que ha entrado también al tablero al iniciar sus recorridos en los que se ha hecho patente que conoce la estructura territorial morenista. En los cuarteles de los demás aspirantes, se encendieron focos de alerta y en la dirigencia nacional se observa con atención este hecho.

En cualquier caso, en la oficina de Ariadna Montiel hay un objetivo claro: evitar que la competencia interna en cualquier estado escale a una confrontación que termine con heridas difíciles de cerrar.