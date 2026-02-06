Se reescribe reforma electoral

Cámara de Diputados (Mario Jasso)

La reforma electoral se está reescribiendo. El proyecto original, elaborado por una comisión encabezada por Pablo Gómez, que estuvo lista a finales de enero, pasó al archivo. Eso es al menos lo que se desprende de la declaración del diputado Ricardo Monreal quien aseguró que el texto definitivo no contempla una reducción de los legisladores plurinominales.

La versión que circula en San Lázaro es que la resistencia de PVEM y PT tuvo éxito y entre perderlos o cambiar el texto original de la reforma se optó por redactar un nuevo proyecto. El tema de los plurinominales está superado, dijo Monreal, pero se buscarán formas de vincular a los plurinominales con los ciudadanos.

Dicen los expertos que si la reforma no sale en febrero podrían complicarse los tiempos para que pueda entrar en vigor en la elección del 2027, de modo que para no alargar de manera indefinida el debate se quitarán los temas que incomodan a PT y PVEM.

La presidenta no está sola

Como gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, fue anfitrión de la ceremonia por un aniversario más de la promulgación de la Constitución en el recinto histórico del Teatro de la República.

Como el aniversario coincidió con la tempestad provocada por los amagos sistemáticos del gobierno de Donald Trump, el mandatario estatal dijo que México es una República democrática, representativa, laica y federal que no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás su dignidad.

Haciendo un ejercicio de unidad, indispensable en estos tiempos, Kuri añadió: “Ante los poderes de la Unión y la representación política de la República, con la totalidad de los poderes constituidos, le refrendamos, doctora presidenta: no está sola. Cuente con nosotros. Lleve firme el timón, que juntos vamos a superar la tempestad”.

Diego Rivera Navarro en el Enjambre

En el marco de la Operación Enjambre, que es parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Combate a la Corrupción, específicamente en contra de presidentes municipales, directores de seguridad pública y otros funcionarios ligados a grupos criminales, se realizó la captura del alcalde en funciones del municipio de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro y otros tres cómplices.

Es un golpe mayor por la importancia de la demarcación y por el hecho, no menor, de que el alcalde es morenista, lo que desmonta cualquier suspicacia de complicidad partidista. La extorsión es uno de los delitos de mayor daño social y cuando los servidores públicos son cómplices resulta inadmisible.

Lo que se comenta por allá es que empresarios de la localidad, cerveceros y claro tequileros, hicieron por meses denuncias que finalmente fueron atendidas por las autoridades. Lo que sigue es elegir con lupa al sucesor para evitar que las nocivas prácticas persistan bajo otros apelativos

Tres rutas para Tequila

La pregunta que recorre el estado de Jalisco después de la captura del edil de Tequila es el grado de complicidad de la policía municipal con las triquiñuelas del alcalde.

El gobernador Pablo Lemus entró al quite y dijo que su gobierno analiza intervenir la seguridad del municipio para garantizar gobernabilidad y tranquilidad a la población. La prioridad ahora es que la gente esté tranquila, que se sienta protegida

Lemus explicó que hay tres rutas: Que el gobierno del estado intervenga la policía de Tequila. Que la propia Secretaría de Seguridad federal o el Ejército mismo pueda tomar las riendas de la comisaría, o permitir que el alcalde interino nombre un director de seguridad pública. La decisión se tomará en cualquier momento.