Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena (Mario Jasso)

La presidenta Sheinbaum no escatimó tiempo en la mañanera para reiterar su posición sobre el nepotismo en los cargos públicos. “No estoy de acuerdo, no está bien”, dijo una y otra vez. Recordó que en la Constitución ya hay un artículo que lo prohíbe a partir del 2030, pero en los estatutos de Morena la prohibición estará vigente antes, desde el 2027.

La presidenta dejó la pelota en la cancha de Morena y será Luisa María Alcalde, dirigente nacional, la encargada de fijar la posición del partido con respecto a la insistencia de competir de Saúl Monreal en Zacatecas y Ruth González, del Verde, en San Luis Potosí.

No tienen impedimento constitucional para competir, pero lo tienen que hacer en un partido distinto a Morena. ¿ Se aventarán el tirito o no? ¿Es blofeo o van en serio? La presidenta les pidió que se esperen seis años, que en política equivalen a una era glacial.

¿El diablo escritura los minerales críticos?

Entre los temas más complejos de la revisión del T-MEC se encuentra el de los minerales críticos, ya que pueden hacer diferencia entre las naciones prósperas de los próximos años y las que tendrán problemas de crecimiento.

Se trata de materias primas esenciales para las nuevas tecnologías, la energía limpia y la seguridad nacional. En su territorio, México cuenta con algunos de esos codiciados minerales cuya demanda global crece exponencialmente.

La cuestión es cómo sacarles el mayor provecho para la población, para su bienestar. No se trata de tenerlos bajo tierra de manera indefinida, sino que la población obtenga un beneficio compartido. Que los yacimientos de minerales críticos no los escriture el diablo.

INE, lo que dicen los números

De acuerdo con la Encuesta de Imagen Institucional 2025, realizada por la empresa Parámetro Investigación, Guadalupe Taddei registró 24.5% de conocimiento a finales de 2025. No es una cifra aislada ni producto de una medición improvisada: se trata de un ejercicio que el INE levanta de manera ininterrumpida desde 2011, como parte de su política de transparencia y rendición de cuentas.

El contraste histórico también importa. Lorenzo Córdova registraba 14% de conocimiento en noviembre de 2021 y 29% en abril de 2022. Es decir, los niveles de reconocimiento público evolucionan con el tiempo, el contexto político y la exposición mediática. No son fotografías estáticas ni indicadores de crisis automática. Indudablemente hay quienes quieren ver problemas donde no existen. Confunden visibilidad con conflicto y posicionamiento con desgaste.

Turismo, blindar la seguridad

Contar con un sector turístico robusto abona a la soberanía y a la independencia nacional. En estos días aciagos el turismo es la única noticia buena que ha tenido Cuba, por ejemplo. Por tal razón es clave que se le considere una actividad prioritaria y que los principales destinos del país se protejan como instalaciones estratégicas, eso son, dan divisas frescas todos los días y todas las noches.

Fueron dadas a conocer cifras oficiales para el 2025 con 47.8 millones de viajeros internacionales, que gastaron 31 mil 715.37 millones de dólares. El 2026 pinta para ser todavía mejor por la justa mundialista futbolera. No puede haber fallas en la seguridad.

La mayor de las Antillas

Puede afirmarse que el ejemplo de México, con respecto a la ayuda humanitaria a Cuba, cayó en terreno fértil y las últimas noticias es que se alista una coalición internacional para enviar ayuda a la mayor de las Antillas a través de embarcaciones en el Mar Caribe.

La idea es llevar alimentos, medicinas y agua potable urgentemente necesarios. Se trata de reeditar en parte la experiencia de la Flotilla Global a Gaza. Ya se verá si llegan a buen puerto o los detienen en alta mar.