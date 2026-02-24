Muerte de El Mencho: cambio de estrategia

Muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho: (Cuartoscuro)

Los mexicanos vemos con simpatía la acción exitosa que ejecutaron las fuerzas armadas el día de ayer. Por primera vez durante la 4T México pasa a la ofensiva. Se trató de la captura del enemigo público No. 1 de México, Nemesio Oseguera (a) El Mencho cabecilla principal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El CJNG creció y maduró al amparo de la política de AMLO de “abrazos, no balazos” y, significativamente, acaba de recibir un golpe demoledor bajo el gobierno e Claudia Sheinbaum Pardo. A todas luces, México ha cambiado de estrategia frente a la delincuencia organizada.

Es una decisión correcta. El presidente AMLO defendió la tesis de que para acabar con el crimen organizado deberían combatirse “las causas”. ¿Pero cuáles son esas causas? En la lógica rudimentaria del anterior presidente la causa del crimen organizado era la pobreza entendida como falta de dinero. Para él, bastaban las becas y asignaciones directas para impedir que los jóvenes siguieran la causa del crimen. Pero en siete años de becas y asignaciones no se ha suspendido el flujo de gente joven hacia las filas del narco. El ser pobre no te hace criminal y el dinero de una beca no te salva de serlo.

Ayer se descabezó una de las organizaciones criminales más perversas y poderosas del mundo, con presencia en más de 30 países y que delinquía en todo el territorio nacional. La operación de captura se realizó con el apoyo (en inteligencia) de las fuerzas armadas de Estados Unidos. El desarrollo de esa captura fue explicado pormenorizadamente durante la mañanera de ayer por el general Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional. Se trató de una intervención militar compleja y extremadamente peligrosa en la que perecieron ocho delincuentes y resultaron heridos varios militares.

Un sentimiento unánime nos une hoy a los mexicanos. Nos alegra la idea de que se establezca el precedente crucial de que el Estado puede contener la ola del crimen organizado. Lo que se demostró ayer fue (como dijo el general Trevilla) fue la fortaleza del Estado Mexicano.

Se comprobó que el crimen organizado se le persigue y se le derrota en el campo de batalla y que no basta la retórica de “los abrazos no balazos” para detener la devastadora ola de violencia y de criminalidad. Este es un éxito del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo que, a diferencia de su antecesor en la presidencia hace frente, sin ambages, a los peores enemigos del pueblo. Los enemigos con los narcos, no los adversarios del gobierno.

En la segunda parte del informe que se presentó en la mañanera de ayer, Omar García Harfusch, describió la reacción violenta de los cómplices de El Mencho tras la muerte de su líder. Sorprendió, en primer lugar, la extensión de las protestas que abarcó a casi 20 estados de la república (lo cual ilustra el poder real del CJNG).

En Guadalajara, hubo más de 70 incendio de vehículos, 69 quemas de comercios (en su mayoría Oxxos), actos de pillaje, asesinatos (25 miembros de la guardia nacional y 20 delincuentes abatidos), etc. La violencia se extendió durante el día de ayer y solo hoy hubo relativa tranquilidad.

Llama la atención que los delincuentes atacaron cerca de 50 sucursales del Banco de Bienestar lo que sugiere un mensaje especial contra Morena, pero no es obvio el sentido de dicho mensaje. También es curioso observar que en los hechos descritos no se mencionó para nada al gobernador de Jalisco. Es algo extraño que plantea dudas. ¿Fue por mera discreción que se excluyó de la operación al gobernador?

La caída de El Mencho es relevante, sin embargo, eso no significa que cayó la organización del CJNG. Ésta subsiste. Surge la pregunta de ¿Quién sucederá en el puesto de líder a El Mencho? ¿Cambiará o desaparecerá su organización? Esto no es claro. Sabemos, sin embargo, que el CJNG se había dedicado en los últimos años a funcionar como banco encargado de lavar el dinero de otras organizaciones criminales, lo cual sugiere que son muchos millones de dólares los que está en medio de la jugada.