Proteger connacionales

Canciller Juan Ramón de la Fuente se reúne con los representantes de México en Medio Oriente

Las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, y la respuesta del régimen de los Ayatolas de no buscar quien se los hizo sino quien se los pague, conforman, de nueva cuenta, un ambiente explosivo en el Medio Oriente. Todos los países del mundo están reaccionando tan rápido como pueden.

Ayer mismo el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión virtual con los embajadores mexicanos en la región. El objetivo central es fortalecer las medidas de seguridad adoptadas para proteger a nuestras y nuestros connacionales que es la prioridad por lo que se instrumentan mecanismos de evacuación.

La presidenta Sheinbaum reiteró la vocación pacifista de nuestro país ante en el salvaje nuevo mundo donde el estruendo de las explosiones no deja espacio para el diálogo y la negociación

Información electoral y estabilidad

El periodo que se abrió entre la presentación de los 10 puntos centrales de la reforma electoral y su presentación ante el Congreso de la Unión en la próximas horas permitió a los actores involucrados a tomar posiciones sobre temas torales como el PREP y la sobrerrepresentación.

Una de las voces más autorizadas, la de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, advirtió que la eventual desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares representaría un reto inmediato para la autoridad comicial. Porque lo que no puede suceder es que México no tenga información el mismo día de la jornada electoral. No es desaparecer el PREP y ya; la pregunta es qué vamos a ofrecer en su lugar, dijo Taddei.

Generar otro mecanismo confiable de información que tome el lugar del PREP es una asignatura que le cayó de sorpresa al instituto.

Pemex se consolida

Petróleos Mexicanos también da buenas noticias. Por ejemplo, cerró el 2025 con el menor nivel de deuda en más de una década . Aumentó en 44 por ciento el procesamiento de crudo e incrementó en 7 por ciento las ventas de destilados de alto valor, avanzando hacia la soberanía energética del país. De tal manera que la empresa consolida su posición como empresa pública estratégica para alcanzar la soberanía energética.

Hay detrás de estos logros un trabajo en equipo del gobierno federal con la estrategia integral de capitalización y financiamiento, diseñada y operada en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía y, claro, de la administración de Petróleos Mexicanos.

Va un dato adicional que no se debe perder de vista: la empresa destinó más de 582 mil millones de pesos para cumplir con sus compromisos de inversión con proveedores y contratistas, así como para el fortalecimiento de su cadena de valor.

Acapulco, otro cambio

En temas de seguridad Acapulco no ha podido encontrarle la cuadratura al círculo. Jefes de la policía van y vienen, pero la gente no tiene garantías de vivir libre de violencia. En la semana se concretó un nuevo cambio. Eduardo Arturo Bailleres, coronel en retiro, se fue de la lengua y recibió un correctivo en Palacio Nacional por lo que tuvo que meter sus cosas en una cajita y salir por la puerta de atrás.

La presidenta municipal, Abelina López ya presentó sustituto, un policía que hizo carrera aquí, en la capital del país, Federico Argumedo que llega, dicen, con el visto bueno de Omar García Harfuch que es quien toma ese tipo de decisiones, comentan en el puerto.

Acapulco se esmera por llegar en buenas circunstancias de seguridad al Tianguis Turístico que se realizará en abril, de modo que el tiempo apremia.