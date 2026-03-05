Por alusión personal va mi respuesta

Pandas

Imagina la consecuencia kármica de maltratar a

alguien a quien el Universo envió como bendición…

Pensamiento encontrado en el mundo cibernético y que dedico a Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CdMx, quien a puro golpe de poder y quizás hasta por miedo, mantiene secuestrados a Los Franciscanitos sobrevivientes a su terrorífico “rescate”. Se espera su inmediato regreso o subirá de tono la exigencia. ¡Que conste!

En otro tema, fíjenseme que hace tan sólo unos días quien se identifica en la red X (antes Twitter) con el nombre de Lucía Hernández/@YoAmoLaCiencia, refirió ocultamiento de información sobre diversos problemas de salud en los pandas gigantes huéspedes del Zoológico de Chapultepec, señalando a los ya fallecidos y a la única que todavía queda viva y que ha sobrepasado exitosamente su esperanza de vida. Según, se trató de más de 20 enfermedades, adjudicando a la toxoplasmosis una afectación delicada y específica en esas amadas criaturas, siempre y por razones obvias con atención meticulosa y pormenorizada. Al respecto, y sólo por haberme injustamente embarrado en su ya archirrecontravisto golpeteo contra el gobierno capitalino, contesto sintetizando que, en efecto, los pandas presentaron entre los años 92 y 93 problemas por toxoplasmosis, parasitosis que les fue tratada tan satisfactoriamente que no volvieron a padecerla al menos hasta el año 2000, más por lo que a mi época concierne, informo a la señora Hernández que para entonces mi coco en general no fue esa infección que tan ampliamente estructuró, seguramente con información del chatGP o apoyo similar, sino la leptospira dado el entorno del viejo Bosque donde se ubica el Zoológico, todavía con vasta y diversa población libre de criaturas silvestres (roedores no producto de “falta de higiene y pésimo manejo”, cacomixtles, zarigüeyas, aves, etc.) y asilvestradas, como es el caso de los muchísimos gatos abandonados que van encontrando refugio en esa inmensidad de lugar y que al no estar controlados muchas veces son portadores aparentemente sanos de distintas enfermedades que van diseminando a su paso por el área. O qué… ¿sugeriría la quejosa una matazón o mantener en capelo a los pandas para evitar el riesgo? Ya me gustaría verla limpiando y desinfectando pastito por pastito, piedrita por piedrita y tronquito por tronquito, teniendo presente que aunque interesantísimos e importantes de cuidar por su delicada condición poblacional, los pandas necesitan (al igual que sus hijos, seguramente portadores de parásitos) estar al aire libre en sus áreas verdes, lamentando que al no tratarse de espíritus puros e impolutos puedan contaminarse. Ah, y lo del ojito de XIU HUA, está documentado públicamente el carcinoma ocular que padeció, peeeero…

Regresando al origen del reclamo, o sea, a eso de que se ocultó información relativa a su salud, afirmo y confirmo que es una total falsedad, ya que en especial todo lo que surja de los pandas gigantes no sólo es de enorme interés científico sino hasta un deber ético compartirlo precisamente por la escasez de información práctica sobre la especie, particularmente en el mundo occidental, y porque la queja de la referida se cae por sí sola a partir de haber sido publicado, desde diciembre del 2011, el MANUAL DE PRINCIPALES PATOLOGÍAS Y TERPÚTICA EN EL PANDA GIGANTE (Ailuropoda melanoleuca) DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS FISIOLOGICAS BAJO CONDICIONES DE CAUTIVERIO, texto de donde seguramente documentó (a modo y fuera de contexto) la información que fue incluso respaldada por el mismo Gobierno de la CdMx, la UNAM, el Centro de Estudios China-México de la mima Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras entidades, exponiendo abiertamente comparativas entre las enfermedades pandísticas (neologismo, of course) y su forma de abordarlas entre la República Popular China, país absolutamente dominante y dueño del tema, y México. ¿O de verdad, la señora Hernández piensa que de haber estado tan infectados se hubieran permitido los préstamos reproductivos del panda inglés CHIA CHIA o del japonés LING LING a riesgo de que fueran contaminados con la gravedad que promueve? Da coraje porque para peor no reconoce que pese a enfrentarnos a una materia para entonces totalmente desconocida… aún así… fuimos capaces de hacer lo que sigue sin pasar hasta la fecha fuera de la RPChina, como fue lograr la reproducción exitosa de 8 crías producto de la monta natural de PE-PE y YING YING, progenie de una estirpe única que abarcó inclusive hasta una segunda generación, incluidos dos partos gemelares. Dado lo anterior, le sugiero contrastar su información para no engañar a sus fervientes seguidores, ya que tampoco es que el gobierno de Clara Brugada le esté negando información. Sólo le ofreció ir a por ella hasta las oficinas del la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, sitas en Chapultepec. Qué más me hubiera gustado que echarle más tierra a la secuestradora de Los Franciscanitos, pero en este caso Lucía fue la que patinó y gacho. Es una pena. Agradeceré hacer llegar el presente texto al sitio X de la referida, ya que yo sigo en la terca de no interactuar en las redes sociales.

