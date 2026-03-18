El ingeniero es el mensaje

El Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas presidirá la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex (Especial)

El apellido Cárdenas sigue pesando en México, sobre todo en la órbita petrolera. La decisión de Lázaro Cárdenas de nacionalizar el petróleo el siglo pasado, hace 88 años, fue un acto fundador del México moderno. Las luchas democratizadoras de Cuauhtémoc para comenzar a desmontar la maquinaria priista de la dictadura perfecta abrieron las puertas para el triunfo, años después, de Morena en la elección presidencial.

Desde que era candidata presidencial la doctora Sheinbaum quiso dejar en claro su cercanía, en el ánimo personal y en la perspectiva política, con la familia Cárdenas que había puesto sana distancia con la 4T, pero ya no.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez, anunció que el ingeniero Cárdenas presidirá la Comisión Consultiva del Petróleo, creada para que el ingeniero efectúe análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria con la finalidad expresar opiniones y recomendaciones. Con la presencia de Cárdenas en la estructura de Petróleos Mexicanos, Claudia reivindica la soberanía energética del país. Ese es el mensaje.

PRI, despertó de su letargo

En el quehacer político los tiempos son relativos. Las campañas políticas son permanentes y tienen muy poco que ver, casi nada, con los tiempos legales que son una mera formalidad. Ahí tienen ustedes al PRI de Alito Moreno que ya presentó en sociedad a sus prospectos para las 17 gubernaturas que estarán en juego el año que entra.

De todas ellas solo en la de Nuevo León el tricolor tiene un gallo ganador, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, que suele ser uno de los punteros de las encuetas y podría sumar al PAN a su causa. El grupo vestido de rojo lleva el nombre de Defensores de México.

Alito dijo que su partido no viola la ley; parece, pero no. El destape colectivo, aseguró, es un operativo de inteligencia, de estrategia. Eso dijo. Lo importante es que el PRI despertó de su letargo y ahora le toca que la gente conozca a sus defensores, por ahora desconocidos.

Contentos en la Zarzuela

Todavía no queda claro si el Rey Felipe de España verá algún partido del Mundial de Futbol en México, aunque seguro estará en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey si la selección española alcanza la final del torneo. Es uno de los equipos favoritos, sin duda.

Lo importante para la política es que la presidenta Sheinbaum invitó al Rey que en principio vio con agrado la invitación por la relación fraterna que hay entre ambos países. Hay voluntad política para entrar en una nueva etapa en la relación y se nota.

La relación bilateral es clave en los ámbitos económico, político y cultural. Le conviene a los dos gobiernos dejar atrás los desencuentros. En esas andan.

Aliados y rivales

Los trabajos legislativos para sacar la reforma electoral en su modalidad de Plan B, y el tema del nepotismo en elecciones estatales van, en esta etapa, por caminos distintos.

Por ejemplo, el PVEM puede votar con Morena el Plan B para que salga de una ve y puede competir contra Morena en San Luis Potosí si Morena no respalda a su posible aspirante, Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

No crea el amable lector que es una versión callejera, nada de eso, lo dijo el senador Manuel Velasco, quien añadió para que nadie se equivoque: “Sí, iríamos solos porque también en San Luis en el 2021 ganamos solos y en el 2024 también el Senado de la República se ganó solos”.