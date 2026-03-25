Adán Augusto y la insurrección petista

Adán Augusto López Asegura que ha percibido dinero declarado por prestación de servicios y por herencias. (Graciela López Herrera)

Como se habrá puesto la cosa en el Senado con la reticencia del Partido del Trabajo para aprobar el Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que Adán Augusto López tuvo que salir al quite y sumarse al coordinador de Morena, Ignacio Mier para “convencer” a los rebeldes de volver al redil.

Desde muy temprano, se observó a Adán Augusto lo mismo con el líder del PT, Alberto Anaya que con el senador Javier Corral quien también ha expresado inconformidad con la revocación de mandato. La moneda está en el aire y en las próximas horas sabremos si logró “convencer” al líder petista.

¿Logrará acreditarse este éxito Adán Augusto?

En Comisiones, no hubo forma

Por lo pronto, como para que se vea que va en serio, los petistas decidieron no avalar el llamado Plan B en comisiones.

Sabedores que no es un rompimiento definitivo, pues será en el pleno del Senado cuando llegue la hora de la verdad, los petistas están marcando su distancia y -bajo su óptica- castigando que no se les haya consultado antes de formular la iniciativa.

Están siguiendo el ejemplo del otro hermano chico del morenismo, el PVEM, que se está saliendo con la suya en el tema de las candidaturas familiares.

Morena sonriente

Morena puede estar tranquilo y hasta sonriente, pues todo hace suponer que el PRI y su dirigente nacional, Alejandro Moreno, se quedarán chiflando solos en la loma para las elecciones del 2027.

Ello luego de que sus homólogos del PAN, Jorge Romero y de Movimiento Ciudadano, Jorge Alvarez Maynez, lo “batearon” en su búsqueda de pactar una alianza electoral para arrebatarle al partido guinda gubernaturas y diputaciones. Cada partido de oposición irá por su carril el próximo año.

¿Les alcanzará para algo?

La toma del estadio

Las amenazas de vecinos y activistas de opacar la reapertura del Estadio Banorte tuvieron eco en el Congreso de la CDMX. Legisladores locales, de diversas fracciones, expresaron su solidaridad con la población por las afectaciones que enfrentan; sin embargo, pidieron no caer en acciones que pueden dañar la imagen del país en eventos internacionales.

El Mundial se acerca cada vez más y es momento de resolver en definitiva los problemas, por lo demás no muy graves, que se han presentado.

Consejeros en discordia

El diferendo interno en el Consejo General del INE ya no se disimula. La reunión de trabajo con senadores sobre la reforma electoral se canceló y a la Cámara Alta no llegó ningún posicionamiento institucional.

La consejera Humphrey fue vista en NL acompañando a su esposo en un acto público con el gobernador Samuel García. La consejera Claudia Zavala, por su parte, optó por viajar al extranjero. Y la consejera Rita Bell López continúa su gira por OPLES.

Así termina el ciclo para algunas consejerías.

“Pequeño olvido” en convocatoria INE

Resulta que en la convocatoria parea consejeros del Instituto Nacional Electoral se han olvidado de incluir un apartado que, claramente, se dirija a las mujeres indígenas, es decir, que ataque la discriminación por partida doble en dicho sector de la población.

Juristas que bien conoce el Presidente de la Corte han iniciado una revisión para determinar si la ausencia de acciones afirmativas para mujeres indígenas da sustento a una impugnación en forma.