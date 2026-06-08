Brugada: segundo piso de la Utopía

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración del jardín flotante "Tlallipan" (tierra alzada, en náhuatl Foto: Gobierno de la CDMX

Contra todo pronóstico opositor, tras dos semanas de mayores críticas, con ataques por obra incumplida, descontento por las mismas, con obuses provenientes de todas las trincheras, el gobierno de la capital nacional retoma con gran aliento su ímpetu mediante la entrega de infraestructura pública.

Si dato mata relato, obra destruye intrigas. La oferta cumplida desafía convencionalismos, a los pesimistas o la furia de quienes perdieron la elección y buscan enjuagar en pañuelos blancos las lágrimas de odio anti 4T.

A solo cuatro días del silbatazo inicial del Mundial de Futbol, mientras la efervescencia colectiva comienza su invasión callejera o mediática y la mirada internacional se dirige a la CDMX, Clara Brugada dispara desde fuera del área chica al ángulo superior derecho y desde la mismísima izquierda anota un golazo con la épica resolución de la media tijera, área del equipo encabezado por el secretario de Obras, Raúl Basulto, y el conjunto de un gabinete observado y observador de las oportunidades reconstituidas para la ciudadanía y por el proyecto del obradorismo.

Jardín Flotante Tlallipan, escena del juego en el radiante domingo.

Desafío estético, reiteración de las oportunidades poblacionales de construcción identitaria para esta versión masiva del High Line neoyorquino, iteración chilanga en la semana en la cual se inicia desde la capital la conversación con el alcalde Zohran Mamdani, en una audacia creativa, discursiva y política. También lo es de coordinación estructural de un movimiento protagonista del cambio de régimen aparentemente bajo la turbia tormenta… de la minoría desplazada del poder y acechante en diversos espacios pecuniariamente impulsados o ideológicamente comprometidos con el regreso al PRIAN o cualquier fuerza aspiracionalmente inhibidora del cuatroteismo.

Parque elevado ilustrativo de que ninguna utopía nació mirando al suelo, como dice Brugada en un recuento histórico del significado de la Calzada de Tlalpan. Materialización del inicio en concreto, literalmente, de la frescura vegetal, y también literalmente, del segundo piso de la Utopía.

Provocación disruptiva. Rompimiento de tajo con el esquema tradicional de la centralidad vehicular. Desbanca al automóvil, coloca como auténticos protagonistas a las y los transeúntes en uno de los puntos más transitados. El evento localiza la intervención retórica de Brugada en un nuevo nivel.

A lo largo de 1.8 kilómetros extendidos desde Pino Suárez hasta el Metro Chabacano, sobre este parque elevado se despliega una robusta e innovadora infraestructura de 15 mil 400 metros cuadrados peatonales. La intervención recupera y crea espacio público bajo la mística del urbanismo feminista, definido explícitamente por la Jefa de Gobierno como la oportunidad de saltar por encima del machismo y el patriarcado.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, enfatiza: “la verdad estoy muy emocionada porque es una obra increíble y sé del gran esfuerzo que hicieron para llegar a ella”. Y la abraza: “te admiramos Clara”.

Esta obra conecta de manera directa y fluida con la red del Metro, se engarza con la Ciclovía Gran Tenochtitlán y se articula orgánicamente con el sendero Camina Libre y Segura de Tlalpan, tejiendo una red de protección integral para la ciudadanía.

Brugada lidera el inicio de una revolución sociopolítica donde lo personal es político y lo privado es público. El sistema de cuidados abandona el confinamiento histórico del hogar para establecerse en el paisaje urbano compartido, donde el Estado asume la corresponsabilidad del bienestar comunitario y el urbanismo transformador se demuestra andando. Porque caminar de noche con total tranquilidad es posible. Tlallipan está dotado de un blindaje lumínico y tecnológico riguroso, respaldado por videocámaras del C5 y la colocación estratégica de luminarias. Gol de la segunda figura del obradorismo, solamente después de la Presidenta Claudia Sheinbaum.