Alianzas o coaliciones electorales

Alianzas

¿Qué es una alianza o coalición electoral? Es la suma de esfuerzos entre dos o más partidos que, en una elección, competirán con los mismos candidatos y sostendrán las mismas propuestas de campaña.

De esta forma unifican sus fuerzas (recursos, tiempos en radio y televisión, trabajo de la militancia y simpatizantes) con la expectativa de aumentar la posibilidad de un triunfo.

Las colaciones se pueden dar para una elección completa, por ejemplo, para las 300 curules de mayoría en la Cámara de Diputados, o para una porción de la elección, que puede ser de al menos el 25%.

Lograr una coalición electoral implica una negociación política, que se debe materializar en un convenio que debe presentarse ante las autoridades electorales, ya sea el INE si se trata de una elección federal, o el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado que corresponda, si es para comicios locales. Serán estas autoridades las que determinen si el convenio es procedente o no.

Este convenio debe ser aprobado por el órgano que corresponda de cada partido, y esto dependerá de sus propias reglas internas, que se encuentran en documentos llamados “Estatuto”. Ahí se indica qué instancia partidista es la que deberá aprobar el convenio de coalición.

Ya en el propio convenio se precisa para qué elección se está pactando, la procedencia de las candidaturas (esto es, qué candidaturas decide o designa cada partido integrante de la coalición), la manera en que sumarán esfuerzos, tanto de recursos económicos como de tiempos en radio y televisión, entre otros temas.

La coalición no se extiende más allá de la jornada electoral. Por lo mismo, cada partido debe presentar sus listas de candidaturas de representación proporcional; volvamos al ejemplo de la Cámara de Diputados, aunque se haga una coalición total por los 300 distritos de mayoría entre dos o más partidos, cada uno de estos deberá presentar sus listas para las curules de representación proporcional, que se asignarán según la votación de cada uno de ellos.

Pero, ¿cómo sabemos cuántos votos tuvo cada partido dentro de una coalición? En el modelo actual es muy fácil, ya que cada partido aparece en las boletas con su propio logotipo, aunque se repita el nombre de la persona postulada (por ejemplo, si son dos partidos coaligados o en alianza, aparecerá el nombre de la persona candidata dos veces, con distintos logos; si son tres partidos, aparecerá tres veces) así que se puede determinar con toda claridad cuántos votos corresponden a cada partido integrante de la coalición.

¿Por qué es importante conocer la votación de cada partido integrante de la coalición? Por tres razones, primera, para saber si su caudal de sufragios le permite mantener el registro, segunda, para la asignación de curules o lugares de representación proporcional, tercera, para determinar el monto del financiamiento público.

Alianzas o coaliciones electorales, una figura muy importante de las elecciones mexicanas.