Ataque a los burros blancas

Examen de admisión IPN 2026: fechas y requisitos (Instituto Politécnico Nacional)

El nombre del Instituto Politécnico Nacional es usado para efectos de una fundación que, entre otras cosas, se liga al suministro de becas para estudiantes de posgrado que van al extranjero a mejorar sus capacidades. Hasta allí todo suena bien, pero un problema surge cuando en un contexto politécnico, hay resistencia a ser transparente con los recursos que se recolectan bajo el membrete del IPN.

En efecto, en el contexto de la gran institución que es el Poli, la opacidad en el manejo de recursos no es válida (no sólo para el presupuesto propiamente dicho, sino para todos aquellos recursos recolectados en forma de aportaciones destinadas a instalaciones o becas).

Las autoridades de esta institución, encabezadas por Arturo Reyes Sandoval, están enfrentando ahora ese problema en la llamada Fundación Politécnico. Se decidió su cancelación luego de corroborar que recaudaba 30 millones al mes y no se reportaba el uso de esos recursos.

Por si las moscas, que todos tengan su expediente

Fracasado el Plan B electoral, se desinfló la atención a lo que hace el Congreso de la Unión, lo que puede ser un error grave. De buena fuente y desde las entrañas de las comisiones camarales, se ha filtrado un plan para crear una gran red de “fiscalización”, centralizada y dirigida, por supuesto, por el Ejecutivo Federal y que incluiría “denuncias ciudadanas” para atrapar a entes políticos que efectúen corruptelas.

La fiscalización de recursos de los partidos se da por un hecho, pero se agregará a los congresos estatales y a los legisladores federales (que teóricamente son los que auditan al Ejecutivo), por lo que, por decirlo de algún modo, ahora todo mundo en la política mexicana podría gozar de un expediente de investigación.

Un esquema anticorrupción que de entrada a denuncias ciudadanas que serán tomadas como indicios por el SAT y la Secretaría Anticorrupción permitirá una gama muy amplia de “razones” para ir sobre un actor olítico, ¿recuerdan la UIF de Pablo Gómez?

Novedades desde Baja California

Dicen que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, está feliz luego de resultados de las últimas encuestas para medir el respaldo ciudadano a su gobierno. A mitad de este mes, una medición telefónica mostró un repunte en sus calificaciones y su ascenso al Top Ten de mandatarios del país.

¿Los golpes claves de su administración? beca completa a quien estudia en la universidad estatal y la participación en proyectos de infraestructura, además de que la Presidenta Sheinbaum le ha mostrado públicamente su apoyo.

Método Portales

Los métodos de la ministra Lenia Batres en la Corte empiezan a incomodar más que un poco a algunos colegas. Conocida bien por esas tácticas para ganar discusiones, Lenia no escatima en presionar a otros juzgadores para obtener lo que quiere, lo que puede traducirse en llamaditas directamente o a través de cercanos.

Y lo mismo va hacia afuera, donde igual se interesa por temas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre todo si ella está de por medio.

Pues sí, tanto en el Tribunal como en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (el organismo que registra marcas) tuvieron que soplarse el registro de la marca “Ministra del pueblo” que Batres tanto anhelaba.

¿Acaso a los otros ministros no los eligió el mismo pueblo?

Violencia en Oaxaca

La violencia no da tregua en Juchitán, Oaxaca. En un ataque armado este fin de semana, fueron asesinadas tres personas, una de ellas el hijo del Subsecretario de Desarrollo Político de gobernación.

Apenas hace unos días el gobernador Jara anunció el Pacto por la Paz de Juchitán y la violencia sube de nivel.

El asunto tiene mucho más de fondo, porque la delincuencia organizada está mandando un fuerte mensajeen la región del Itsmo.

Fuerte reto el que asumió el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch.