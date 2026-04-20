El Canal 11 y la corrupción en el IPN

Protesta de estudiantes del IPN en canal 11 Especial

Si el coordinador de los medios públicos de este país, Genaro Villamil ya logró asimilar su enorme ridículo por el petardo en relación con las piernas palaciegas al sol y la mala información proporcionada a la presidenta (con A) a quien engañó con su infodemia, quizá le haría bien explicar lo ocurrido en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional el pasado viernes.

De acuerdo con esta información un grupo estudiantil inconforme y vigilante de la integridad del Instituto tomó las instalaciones del canal de televisión para denunciar la corrupción imperante en la Dirección General, manifestada entre otras cosas con la turbia constitución del “Patronato Corazón Guinda y Blanco” operado directamente por el señor Sandoval y su grupo, expertos en la danza de los millones.

Lo divulgado públicamente dice así (R):

“Estudiantes de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) irrumpieron ayer en las instalaciones de Canal Once para exigir la renuncia del director general de la institución educativa, Arturo Reyes Sandoval, y denunciar presunto desvío de recursos.

“Los alumnos exigieron la presencia de una autoridad del IPN que garantizara atención a sus demandas o ser escuchados en un programa en vivo, espacio en el que finalmente pudieron expresar sus exigencias y señalamientos. Frente a cámaras, afirmaron que el IPN está en decadencia y que “agoniza” por problemas acumulados en los últimos años.

“Señalaron que la situación se ha agravado con la eliminación de fideicomisos, la centralización del presupuesto y la ruptura de vínculos con la Fundación Politécnico.

“El tiro de gracia que le ha dado al IPN ha sido la creación de la fundación ‘Patronato Corazón Guinda y Blanco’, creada sin consulta alguna y vendida como la solución definitiva a todos los problemas del IPN, cuando en realidad su objetivo real siempre fue enriquecer los bolsillos de unos cuantos dirigentes”, señalaron.

“…Los estudiantes mencionaron a Javier Tapia Santoyo, quien fue suspendido temporalmente de su cargo como secretario de Administración del IPN por una investigación sobre enriquecimiento ilícito y desvío de recursos; así como al secretario general, Ismael Jaidar Monter, y a Ana María Arrona González”.

Tapia --quien actuaba como poder tras el trono de Reyes Sandoval, el ahora señalado Director General--, fue vinculado a proceso por la jueza de control Patricia Sanchez Nava (“LJ.4 de abril) por el uso ilícito de atribuciones y facultades y el abusivo ejercicio de funciones y otras faltas cuya comisión ameritaría hasta 18 años de prisión.

Entre algunas de las irregularidades de la Fundación estas son buenos ejemplos:

“En el Acta Constitutiva del Patronato Corazón Guinda y Blanco, A.C. Se incluyó como asociados a diversos funcionarios vinculados al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dependencias en las que se han señalado previamente diversas anomalías vinculadas a la actuación de Javier Tapia Santoyo.

“El domicilio fiscal del Patronato está registrado dentro de las instalaciones del IPN, específicamente en la Residencia para Investigadores (RIV), lo que plantea cuestionamientos sobre el uso de infraestructura pública para una asociación civil. En este sentido hasta el conmutador del IPN le sirve de central telefónica al patronato (5729-6000, extensión 52803). Evidente uso de recursos institucionales para actividades de una entidad privada.

En su página y materiales de difusión se promueven donativos utilizando imágenes de estudiantes y el logotipo del IPN. Sin embargo, la organización no cuenta con el estatus de Donataria Autorizada, lo que podría generar confusión sobre la naturaleza, legalidad y destino de dichas solicitudes de aportación.

En la convocatoria inicial del Patronato, realizada el 13 de septiembre de 2025, se propuso integrar al Patronato a funcionarios del IPN, entre ellos Ismael Jaidar Monter, Secretario General del IPN; María Isabel Rojas Ruíz, Secretaria Académica; Martha Leticia Vázquez González, Secretaria de Investigación y Posgrado del IPN y Andrés Falcón García, Titular del Centro Nacional de Cálculo del IPN.

Posteriormente en cargos clave del Patronato se hizo una remociíkn de cargos: Arturo Reyes Sandoval como Titular de la Dirección Operativa del Consejo Directivo del Patronato, dejó su lugar a Ana María Arrona González.

Orlando David Parada Vicente, Titular del cargo de Comisario del Patronato puso a Dulce María Monroy Becerril.

Antes de ir al botellón, Javier Tapia Santoyo, titular de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Dirección Operativa del Consejo Directivo del Patronato había colocado a Claudia Islas Sánchez.

Noel M. Mendoza, Titular de la Coordinación Técnica y de Promoción del Consejo Directivo del Patronato traspasó el puesto a Norma Alicia Ramírez Palacios.

Marx Yazalde Ortíz Correa, quién era el Titular de la Coordinación Jurídica de la Dirección Operativa del Consejo Directivo del Patronato, fue intercambiado por Raquel Cruz Palma.

El 14 de julio de 2025 el Patronato y el IPN firmaron un acuerdo de colaboración con escuelas y centros de investigación, ante directores y titulares de distintas dependencias del Instituto. Endogamia pura. Ellos entre ellos.

El convenio fue suscrito por Ana María Arrona en representación del Patronato, como titular de la Dirección Operativa del Consejo Directivo, quien simultáneamente ocupa el cargo de Secretaria de Administración del IPN y previamente formó parte del equipo de trabajo de Javier Tapia Santoyo en el ISSSTE. Ellos con ellas.

El 26 de septiembre de 2025 la titular del Patronato firmó un contrato para la aplicación de la segunda vuelta de los exámenes de ingreso a nivel superior mediante la plataforma Territorium, lo cual vincula directamente a la asociación con procesos académicos estratégicos del IPN. Eso indica que hay una tentativa de peculado, al obligar a los alumnos a condicionar sus estudios después de depositar el dinero.

El 16 de enero de 2026 se convocó a una Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de Asociados (programada para el 28 de enero de 2026) con el objetivo de modificar estatutos relacionados con patrimonio, asociados, convocatorias y otros requisitos legales y fiscales, presumiblemente con la finalidad de obtener el estatus de Donataria Autorizada.

Hasta donde esta columna puede registrar, nunca había sido el Canal 11 una tribuna estudiantil para denunciar la corrupción imperante en el Instituto.

Quizá aquella vieja broma del crimen perfecto: tirar un cadáver en el Canal 11 de TV donde nadie lo vería, se está cumpliendo ahora. Ni quien se dé por enterado.