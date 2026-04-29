Resultados Melate, Revancha y Revanchita miércoles 29 de abril 2026: números ganadores del sorteo 4206

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 29 de abril (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4206 arranca este miércoles 29 de abril con la la atención puesta en la bolsa millonaria y el anuncio de los resultados y números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4206?

El sorteo 4206 llegó con una bolsa acumulada de 123 millones de pesos, cifra que refleja el efecto directo de los ciclos sin ganador del premio mayor. Este comportamiento genera un incremento progresivo que eleva el interés del público y convierte cada edición en un evento de mayor impacto.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4206

La transmisión en tiempo real se realiza a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde los espectadores pudieron seguir paso a paso la extracción de las esferas. Este formato abierto garantiza transparencia en cada fase del sorteo.

Una vez concluida la emisión, el registro completo queda disponible para consulta pública.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4206?

El sorteo se lleva a cabo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del Melate se basa en seleccionar entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional que influye en la asignación de premios secundarios.

Cada boleto entra automáticamente en tres modalidades: Melate, Revancha y Revanchita. Este formato multiplica las oportunidades dentro de un mismo sorteo y refuerza su atractivo frente a otros juegos.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4206?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en puntos de venta autorizados. Además, existe un sistema digital que permite ingresar la combinación jugada para confirmar de forma inmediata si se obtuvo algún premio.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base del Melate es de 15 pesos por boleto. La modalidad Revancha requiere 10 pesos adicionales y Revanchita suma 5 pesos más. Participar en las tres opciones implica una inversión total de 30 pesos, con acceso a las tres bolsas disponibles en el mismo sorteo.

En conjunto, el sorteo 4206 confirmó el poder de convocatoria de Melate, impulsado por una bolsa que sigue creciendo y por un formato que mantiene a los jugadores atentos hasta el último número.