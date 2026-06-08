En Telecomunicaciones, sí hay revocación

DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD El pleno de la Corte amplió beneficios para niños derechohabientes del IMSS. (JRamon/SCJN)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sí se podrá revocar una concesión, incluyendo las grandes empresas de telecomunicaciones mexicanas.

Con ello, ya hay “causas de revocación de las concesiones y autorizaciones, así como la inhabilitación por cinco años cuando éstas hayan sido revocadas”.

La Suprema Corte determinó que esta capacidad del Estado mexicano no es violatorias de la seguridad jurídica (como se reclama desde el sector).

La semana que no queríamos

Estamos en la semana que no queríamos vivir. Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han hecho crecer su plantón en el centro de la Ciudad de México y, muy a pesar de todos los habitantes, han logrado mantenerse cohesionado en torno a sus líderes.

Las propuestas del gobierno, que van de la desaparición de los últimos vestigios de la evaluación periódica a profes y una novedosa salida al tema del ISSSTE, no hizo retroceder un milímetro cuadrado de plantón... incluso parece haber provocado lo contrario-.

Semana que será un infierno para automovilistas y transeúntes.

Y no parece haber salida en los próximos tres días.

Yunes y company

“Asociación Veracruzana Antipopulismo A.C.” acumuló 23 mil 414 afiliaciones válidas en su búsqueda por ser un partido local en el estado de Veracruz; sin embargo, en la revisión de las afiliaciones se detectaron irregularidades en sus registros. La asociación quiere convertirse en el Partido Veracruzano Antipopulista y está ligado al diputado ex priista Héctor Yunes Landa.

Atención con lo local , Edomex

En Chimalhuacán, uno de los municipios que no ha logrado, como sí lo hiciera Neza o Chalco, ha comenzado a descomponerse por un tema ejidal.

Más allá de quién tenga razón en torno a la disputa de un terreno que el comisariado ejidal decidió donar a la Presidencia Municipal, es inadmisible que uno de los líderes visibles de la oposición a este hecho resultara herido de bala. No es un atentado cualquiera y la policía y la fiscalía estatales lo saben.

Los atacantes, a bordo de una moto, son claramente de ese sicariado pauperizado que en zonas no recuperadas como el estado disparan por poco pago y bajo órdenes torpes de quienes creen que nunca deberán responder ante la ley.

Un generador de violencia en la zona, el Payaso, plenamente identificado, es la mano operadora, pero ahora con claridad habrá que especificar quién es el autor intelectual de este hecho que puede desordenar a un Edomex que no puede permitirselo.

Zacatecas, en desorden

Lo increíble de Zacatecas es que siga en piloto automático, sin orden ni gobierno. Los recientes escándalos inmobiliarios se dirigen a quien fuera defensor del voto durante la campaña electoral del actual gobernador. No es una hipótesis, pues ya fue detenido y se le procesa por haber vendido terrenos que no existen en varios municipios.

Es increíble, pero el personaje ha operado durante años, sin que nadie le pusiera freno, ocupando cargos públicos en ese periodo y con su camino cada vez más libre de obstáculos legales gracias a: ¡Iniciativas del ejecutivo!

En febrero pasado, impulsado por el gobernador Monreal, los notarios públicos de Zacatecas son de libre elección del mandatario, así que cuatro antes de acabar su sexenio serán notarios-carnales.

No pasarán por examen de oposición ni otros requisitos.

¿Y justo ahorano pagan la luz en las escuelas de Oaxaca?

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca debe 90 millones de pesos a la CFE en facturas del 2025, esto correspondiente al servicio en escuelas de educación básica.

Dos preguntas:

1. ¿Y los recursos presupuestados para cubrir este servicio? No es que no estuvieran.

2. ¿Otra vez desde Oaxaca, gobernado por el morenista Salomón Jara, se pone otra piedra en el camino para una solución con el CNTE? O dicho de otro modo: ¿Es casualidad que en el estado de la Sección 22 se dé primero la violencia en Mitla y después esto que ya es barajado por los profesores que protestan en CDMX?