El Riesgo de no tener un Plan de Compliance Legal y de Prevención de Lavado de Dinero

Lavado de dinero

En el actual entorno regulatorio, la frase “yo no sabía” ha dejado de ser una defensa válida. Para las empresas y sus directivos, la ausencia de un plan de prevención de lavado de dinero (PLD) y un sistema de cumplimiento normativo (Compliance) ya no es solo una negligencia, es el equivalente a operar sin un mapa en un campo minado.

Como especialista en la materia y Oficial de Cumplimiento Certificado, observo con preocupación cómo muchas organizaciones siguen viendo estas políticas como un gasto innecesario o un simple requisito burocrático, ya que nada más alejado de la realidad. es pensar esto. La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) publicada en julio de 2025, y sus reglas en 2026 han endurecido el marco normativo, ampliando obligaciones como la identificación del Beneficiario Controlador y la capacitación anual obligatoria .

El verdadero riesgo no es el costo de implementar un plan de Compliance Legal, sino el costo devastador de no hacerlo.

La responsabilidad trasciende a la persona moral, ya que el primer gran error es pensar que la responsabilidad recae únicamente en la empresa, hoy, la fiscalización ha evolucionado hacia un modelo donde la responsabilidad solidaria alcanza directamente a los directivos y tomadores de decisiones y socios. El Contador Público, el CEO o el Director General ya no son meros espectadores.

Un claro ejemplo es la obligación del Contador Público Dictaminador de reportar al SAT el incumplimiento en materia de Beneficiario Controlador, o como la del Oficial de Cumplimiento en PLD certificado por la CNBV y la UIF, de reportar operaciones vulnerables al crimen. La omisión de este reporte no solo conlleva multas económicas o la cancelación del registro, sino que puede derivar en responsabilidades penales por encubrimiento . El argumento de la confidencialidad no protege al profesional que omite un ilícito fiscal o penal en el caso del lavado de dinero.

Las sanciones que van más allá de lo económico, el impacto financiero del incumplimiento en un Plan de PLD puede ser crítico para la viabilidad de cualquier negocio, las multas por no identificar correctamente al Beneficiario Controlador pueden alcanzar hasta el 10% del capital social de la empresa, sin perjuicio de los créditos fiscales, la no deducibilidad de operaciones y el bloqueo de cuentas .

Sin embargo, hay un daño aún más profundo y difícil de reparar, el reputacional. Una vez que una empresa es señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o el SAT como un sujeto de riesgo, la relación con la banca, los socios comerciales y los inversores se resquebraja de manera irreversible.

El Compliance Legal no es un escudo, es un mecanismo de prevención, por lo que un punto crucial que debemos entender, tal como lo ha señalado el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, es que un plan de cumplimiento no es una “prueba de inocencia” que exonera de responsabilidad penal una vez cometido el delito, su verdadero valor radica en la prevención, es la herramienta que permite que la cultura de la legalidad impregne la organización para evitar que el delito llegue a cometerse, por lo que la implementación de estos planes preventivos sin desvinculantes.

Un sistema de Compliance Legal y Fiscal eficaz debe ser dinámico, actualizarse constantemente y contar con el compromiso real de la alta dirección, no solo con la firma de un código ético, sino con la asignación de recursos mal administrados.

Como Oficial de Cumplimiento Certificado, opino que frente a este escenario, la pregunta para los directivos ya no es si deben implementar un plan de PLD y Compliance Legal, sino cuándo, la respuesta debe ser, ahora.

El costo de la omisión es exponencial, puede traducirse en multas millonarias, clausuras, procesos penales y la destrucción de la reputación corporativa. Invertir en un sistema robusto de prevención, capacitación y monitoreo no es un gasto, es la prima de un seguro de vida para la empresa y para quienes la dirigen. En esta materia, el refrán popular es una máxima jurídica, más vale prevenir que lamentar.