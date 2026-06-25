Este viernes de corcholatas

Ruth González

Los candidatos de la 4T a San Luis Potosí se registran este viernes. Y la unidad en torno al proyecto común no se nota para nada.

La senadora Ruth González puede llegar a inscribirse y obtener su registro como corcholata, pero la comisión, ya es claro, impedirá su llegada a la encuesta con la que se definirá quien será candidato o candidata en la entidad.

Un viernes de corcholatas que comenzará a definir la actitud del Verde hacia la alianza que tanto le ha dado.

El viernes de corcholatas estará dominado por el caso San Luis Potosí.

PAN en Edomex

El vicecoordinador del grupo parlamentario en el Senado, Enrique Vargas del Villar sigue siendo la figura clave para que los albiazules recuperen mucho del mucho poder perdido en el Estado de México.

Por lo pronto, se ha mostrado satisfecho con lo que se ha realizado para afrontar las elecciones 2027 para diputaciones locales y federales, así como para presidencias municipales.

El senador señaló además que hay quienes quieren hacer creer que hay una desbandada en el partido, presentando nombres de quienes ya desde hace varios años no militaban en él; por el contrario, afirmó, hay liderazgos de otras fuerzas políticas que se quieren sumar a los trabajos porque saben que la mejor ruta para el 2027 es Acción Nacional.

Madres buscadoras en el fut

Las madres buscadoras, a pesar de que nuevamente el juego de México generó concentraciones impresionantes de aficionados, esta vez sí se dieron a notar. Repartieron flores entre los oficiales de policía que vigilaban las inmediaciones del estadio y que, en un buen detalle, las recibieron sin mayor problema.

Esa imagen era la que desde un principio debía imperar. Un problema que existe, pero que no se oculta como primer paso para solucionarlo, darle respuesta y evitar que se repita en el futuro.

Esperemos que así sea como cierre el Mundial de las madres buscadoras.

Venezuela, una crisis humanitaria

Las imágenes llegadas desde Venezuela presagian una crisis que sólo podrá dimensionarse durante los próximos días. Las escenas de solidaridad al momento del temblor se verán multiplicas al tiempo que el gran desgaste que sufrió la infraestructura y los servicios hospitalarios de este país hermano saldrá a relucir.

Sin duda México estará presente en diferentes formas para apoyar al pueblo venezolano, lo mismo que los miles de ciudadanos de aquel país que están en territorio mexicano desde hace años.

La solidaridad habrá de sentirse nuevamente.

Que siga mirando a España

Trump decidió emprenderla contra España y le ha espetado a su gobierno las caricias que suele dirigirnos de vez en vez (combinándola con halagos que parecerían excluyentes).

No es que desde México alguien le desee mal al gobierno o pueblo español, pero en verdad que si Donald Trump se queda mirando un rato hacia allá, aquí nadie lo va a lamentar.