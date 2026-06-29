CDMX: plaza de las tres pasiones

Inauguran Utopía Cen Tlalli Ocotepec en Magdalena Contreras; beneficiará a más de 72 mil habitantes

Las periferias están en el centro del proyecto de izquierda del presente gobierno. En alto contraste con otras interpretaciones de la vida pública e incluso de la propia identificación ideológica del presente régimen, cuando ocasionalmente lo más relevante son valoraciones macroeconómicas o la disputa por la opinión de las élites.

La reocupación del espacio público ilustrada por la Utopía Cen Tlalli Ocotepec en la parte más alta de la alcaldía Magdalena Contreras es compromiso de gobierno y reivindicación de una forma de “hacer territorio” cuya relevancia crecerá conforme se acerque el 2027. Motores de inclusión y de proximidad política de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, a pesar de las campañas, lamentadas por la mandataria local, de opositores y muchos concentrados en los detalles respecto de presunta “obra incompleta” entregada a la comunidad.

A ras de tierra, inició otra historia con la entrega formal de la nueva Cen Tlalli, “tierra unida” en náhuatl. Se remite a la cosmovisión prehispánica del espacio compartido por la comunidad y se alude a una unidad política de la mayoría de la población indispensable en la plataforma de todo movimiento político como el obradorismo.

Después de la petición de aplauso para la Presidenta Claudia Sheinbaum, Brugada insiste en un urbanismo feminista el cual encuentra aquí su materialización más vanguardista bajo la premisa de devolver tiempo, dignidad y servicios básicos a las poblaciones sistemáticamente marginadas. Ilustrativo resulta el módulo de Autonomía Económica de las Mujeres, programa coordinado por María Elena Esparza Guevara desde la Secretaría de las Mujeres encabezada por Daptnhe Cuevas: si debe transformarse algo es la vida cotidiana para la igualdad sustantiva de la mayoría femenina de la población.

En esta Utopía de 30 mil metros cuadrados, ante una audiencia de dos mil personas y otra de una treintena de legisladores, cada una y uno en la búsqueda de la confidencia de tres minutos promoviendo autoproclamadas y reales lealtades, se proyecta el esfuerzo extraordinario del equipo del secretario de Obras, Raúl Basulto, y de cada una de las dependencias del gobierno para construir el legado político hacia la continuidad de la 4T.

Obra histórica, califica el alcalde Fernando Mercado, ante carencias apremiantes, entre ellas el abasto de agua para 22 colonias. Un día antes, la CDMX atestiguó la entusiasta ocupación del espacio público. La 48 edición de la marcha del Orgullo reunió a 550 mil personas en Paseo de la Reforma, ratificando una demanda nacida a finales de la década de los 70 en memoria de las revueltas de Stonewall. Desborde festivo bajo una atmósfera cargada de vientos de intolerancia, advierte Brugada, donde persisten discursos reaccionarios. Movilizarse es el escudo más eficaz contra la mentira homofóbica y demostración de la madurez de una sociedad civil decidida a no ceder en la agenda de sus libertades.

En el horizonte inmediato del martes, cuando la Selección Mexicana enfrente a Ecuador, el Ángel, el Monumento a la Revolución y la propia Plaza de la Constitución aguardan el desenlace deportivo y la marea humana donde rema el ajolote entre charcos. Brugada se ocupa del optimismo que la llevó a acertar en el 3-0 dos días antes del partido y adelanta nueva victoria.

El quinto partido mundialista el próximo domingo, proyectado tentativamente contra Inglaterra, fue identificado hace un año por Mark Roberts, jefe de la Unidad de Policía de Futbol del Reino Unido, quien en visita al C5 anticipó con entusiasmo el deleite implícito por dicho encuentro en el Estadio Ciudad de México.

Brugada anunció la apertura de otra Utopía el próximo domingo, estrictamente por la mañana, para evitar interferencias con el pronosticado encuentro. CDMX, plaza de pasiones en su vertiente más constructiva donde convergen obra pública, apertura inclusiva y regocijo futbolero.