Michoacán, pacto intramorenista

Un hombre acomoda una bandera de Morena Un hombre acomoda una bandera de Morena (Cuartoscuro)

Nos dice una fuente más que enterada que en Morena Michoacán hubo una reunión entre candidatos y candidatas a coordinar la defensa de la 4T en la entidad (es decir, para hacerse con la candidatura morenista a la gubernatura estatal).

La reunión tuvo un punto de acuerdo particularmente llamativo: no incentivar la guerra sucia en el proceso de selección morenista, lo que implica que cada candidato y candidata debe instruir a sus seguidores a no difundir calumnias o información negra de sus contrincantes.

Se trata de un acuerdo interesante en un estado donde, como comprobó la encuesta de Crónica publicada el lunes, Morena sí tendrá competencia cuando se trate ya de la elección constitucional.

Pozo incendiado

La instrucción es clara: debe explicarse a cabalidad lo que pasó en el incendiado pozo Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, una de las regiones que han vivido desde hace décadas lo bueno y malo de nuestros auges petroleros.

Hay comunidades aledañas exigiendo explicaciones y que se les indique con claridad si hay afectaciones que vayan más allá de lo evidente.

Pemex ha señalado que continúa con la atención de la contingencia y, luego de la instrucción presidencial, habrá de continuar rindiendo informes puntuales del mismo.

Es, al menos, un manejo de crisis que ya marca diferencia con respecto al derrame en las Costas del Golfo.

Trump y su “salida” del T-MEC

Desde Estados Unidos, presuntamente a partir de lo dicho anónimamente por funcionarios gubernamentales de Comercio, llega la noticia de que Trump planea un desplante respecto al T-MEC y anunciará que no habrá de suscribirse.

Un análisis de Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) ayuda a valorar este eventual rompimiento con el buen curso que llevaban las negociaciones: Trump puede anunciar que se acabó el problema en el Golfo de Ormuz, aunque esto no pase.

Es probable que veamos algo similar, un anuncio que no encaja con la realidad.

Tenemos Guardia

La Guardia Nacional cumple años y se está consolidando tanto en las áreas operativas como en su manejo administrativo. Eso es una buena noticia. Luego de la desaparición de la Policía Federal, un riesgo serio era que la cooperación policial de la Nación, es decir, el engranaje mayor de todo el sistema de policías del país, fuese sujeto a experimentos constantes: cambios de nombre, cambios de misión o de tareas.

Incluso las tareas que resultaron más extrañas a los nuevos elementos de la corporación, como la seguridad carretera, empiezan a dar muestras de estabilización.

Esto no ocurrió y podemos pensar ya en que habrá Guardia para rato.

Fan Fest mejorando

Algo que se ha señalado poco respecto a los principales Fan Fest del país es que, a partir de la experiencia, se ha buscado que la seguridad y le orden mejoren cada día.

En efecto, el primer partido de México en el Fan Fest capitalino y el tercero en el caso de Guadalajara tuvieron escenas que hicieron temer algún problema serio.

La cantidad de personas reunidas en impresionante y si esas escenas no se repitieron es por que se accionaron nuevos protocolos de acceso y control

Una labor que no se nota, pero que brinda seguridad.