Continuidad en poderes judiciales estatales

Poder Judicial

Tema de gran polémica dentro y fuera del país causó la Reforma Judicial, sin duda una apuesta grande de cambio de uno de los Poderes de la Unión. Los ajustes, no obstante, han sido tan problemáticos como la profundidad de la propuesta inicial.

Ante esto, resulta muy atinado que la Presidenta Claudia Sheinbaum decidiera impulsar que las siguientes elecciones de jueces y magistrados se pospusieron hasta 2028.

Ahora sería importante que se dé una base firme al periodo de tiempo que transcurrirá hasta entonces y esto podría significar que permanezcan en sus cargos los presidentes de los tribunales superiores de justicia estatales, ellos conocen en este momento las fallas internas (incluyendo las generadas por la reforma) y las áreas de oportunidad antes de llegar a la nueva elección. No olvidemos que solo quien vive cotidianamente los problemas sabe dónde y cuándo actuar y no en valde dicen que no se cambia de jinete a mitad de la carrera.

Fue un tema dejado de lado hasta ahora, pero bien conviene atenderlo en lo inmediato.

Diputados le compiten a Julio Regalado

Hay un problema en la argumentación de la diputada local blanquiazul Daniela Álvarez en torno a su labor de llevar tinacos, colchones y otros bienes a la ciudadanía para apoyar a los ciudadanos. La legisladora se ha centrado en desmentir la idea de que estos productos están llegando a sobreprecio e incluso indican que son más baratos.

Y allí está el problema, Tlalpan y Xochimilco están recibiendo servicios de Julio Regalado de su legsladora. ¿Cómo se mide esto en términos de campaña anticipada? ¿cómo se logra que 2 mil Rotoplas (rotoPan les dicen ahora) terminen costando 50 por ciento menos de su precio comercial?

El caso ya está en análisis en la comisión respectiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México luego de que esto fuera motivo de una denuncia.

Cuentas alegres y en aumento en Izcalli

En Cuautitlán Izcalli, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México señaló ya un problema que deberá atender el presidente municipal, Daniel Serrano: El Programa Anual de Obras 2026 cambio de 121 millones de pesos a 300 millones.

El problema radica en que Serrano no justificó técnica ni presupuestalmente las modificaciones, ni contó con el aval de las autoridades estatales.

De hecho, los fiscalizadores estatales han encontrado también poco normal que este cambio se haya dado cuando el proceso de revisión ya se había anunciado, es decir, que se deberá revisar hasta dónde el presupuesto se ajustó justamente porque estaba siendo auditado.

El agua negra de Guadalajara

En Jalisco se dice que Guadalajara resultó ser la mejor sede, la que tenía todo listo y a tiempo, la que implementó proyectos que evitaron a los turistas problemas al tomar un Uber luego de llegar al aeropuerto (y siempre evitando violar las disposiciones federales al respecto). Y sí, todo lo dicho es cierto de acuerdo a lo expuesto por organismos turísticos y empresariales… pero no contaban con que esto se iba a ver literalmente enturbiado. Y por el agua que sale de las llaves. Sale turbia, incluso achocolatada y esta situación se presenta alternativamente entre las diferentes colonias sin que a la fecha haya una explicación clara de lo que está pasando.

El servicio de agua potable lo brinda una instancia denominada SIAPA a toda la Zona Metropolitana de Guadalajara y, para muchos, esta que fue una solución hace años, ahora representa una de las principales trabas para evitar que el agua puerca aparezca en las llaves domésticas.

Un reto mayor para la gran sede mundialista.