El regreso de la atención, Baja California

Ernesto Ruffo Appel

Pues bien, la fiesta ha terminado.

Ya no quedan ahora ni las migajas en las escalinatas de los estadios. Tampoco hay todavía utilidad del aprovechamiento político del campeonato. Quien pudo ganar algo ya cobrará sus dividendos y a quien se le haya secado la charca del axolote también se resignará a su destino.

Los gobernantes negocian en privado y los ciudadanos se divierten en público.

Todo mundo gana una pizca, un suspiro de aliento, una gota de efímera felicidad. Dentro de cuatro años, todo se repetirá con diferente elenco político. Otros socios, idénticos negocios.

Argentina probó la inutilidad de pensar en el triunfo automático de una camiseta.

Ahora no tuvieron de su lado ni a Dios ni a su tramposa mano. España –por la gracia de Dios, como se decía antes--, ganó a resoplidos y fatigas, pero terminó “fifando” a los australes (quien desee saber el significado del verbo “fifar” en lunfardo, el lenguaje de los barrios bonaerenses, puede consultar el diccionario de José Gobello, editado por Corregidor en 2003, en cuya página 117 dice claramente: “FIFAR. Pop. Copular. (“Fifé, me encamé, jodí, copulé corte como Gerineldo la rosa…” Castillo , El cruce...203). Forzar, violar (“si no la emboco a tiempo hasta me fifa. Menutti, “Lunfarcosas)].

Si no tiene a la mano dicho lexicón, pues peor.

Pero por mucho y como miremos a otra parte --como hicimos cuando el mundo fue un balón-- la realidad es terca y no se mueve ni se conmueve y por ahora nos da oportunidad de analizar los asuntos bajacalifornianos, entre otros.

Mucho se ha insistido: en Mexicali se anidó el huevo de la alternancia.

Ernesto Ruffo, hoy alojado en la misma cárcel del Chapo Guzmán, pero sin túnel para escapar, rompió el monopolio político del PRI. El PAN ganó y luego fracasó.

De 1989 (siglo pasado) a 2019, tuvo cinco gobernadores --Terán, González Alcocer, Elorduy, Osuna y Vega-- incapaces de conservar o contener la ola Morenista. Y de ahí todo se vino abajo (dice García Márquez) con “Estrépito de desastre”.

Jaime Bonilla --quien ahora acusa al fundador del movimiento de menospreciar las advertencias sobre el paquete de compromisos ilegítimos de la actual gobernadora de ese partido, Marina del Pilar -- les arrebató el gobierno. La señora vive protegida políticamente (a regañadientes) por el gobierno federal y con los dedos en la puerta

La aprehensión de Ruffo, útil para desperdigar responsabilidades y emparejar las acusaciones, tuvo algunas irregularidades entre las cuales destaca el cambio de juzgador y la inutilidad de los amparos previos. Alguien diría, es la primera gran victoria del acordeonismo; una reforma con jueces militantes elegidos a modo sobre la cual algunos dicen tono sombrío (Diego Valadez):

“…Ahora los Gobernadores hacen elegir a quienes desean tener como jueces y magistrados federales en sus respectivos estados. No puedo afirmar que este ‘neocaciquismo’ sea la intención de la reforma, pero en su momento se le hizo ver este riesgo al Gobierno y a su partido, sin que esas observaciones los hayan preocupado… dentro de pocos años hasta los más entusiastas defensores de la reforma judicial se arrepentirán de lo que hicieron" Lo dudo. No se arrepentirán mientras les siga sirviendo contra los adversarios o para proteger a los afines.

Las primeras diligencias judiciales de Ruffo fueron en noviembre del año pasado. Como es natural en procedimientos de este tipo, el ex gobernador y su empresa Ingemar promovieron un amparo. Lo concedió el juez Gómez Fierro a quien Andrés López siempre consideró ejemplo para probar la necesidad de su Reforma Judicial ahora vigente.

En mayo de 2021, se divulgó (La jornada): “La postura del juez Juan Pablo Gómez Fierro “es entendible, porque son magistrados que defienden a los grupos de intereses creados. Unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero, pero a mí no me toca investigar por qué lo hacen, nosotros lo que tenemos que hacer es defender siempre los intereses de la nación…”

Con el cambio de toga vino el cambio de criterio aunque ahora se habla de un segundo amparo (La silla rota):

“…Un juez federal concedió un amparo a Ernesto Ruffo Appel mientras enfrenta un proceso por presunto huachicol fiscal. La resolución protege al exgobernador de Baja California contra posibles actos de incomunicación, tortura, malos tratos o cualquier afectación a su integridad física mientras permanece bajo custodia”.

Sin embargo la realidad nos muestra su más oscura faceta. La violencia. Otra masacre en Zacatecas, otra vez los cuerpos pendientes de cuerdas como piñatas macabras mientras la boca oficial se llena de autoelogios por la disminución de las cifras del homicidio doloso. Y doloroso.

“…La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas identificó a las 10 personas asesinadas y abandonadas este fin de semana en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto, en uno de los hechos de violencia que más impacto han generado en la entidad durante los últimos meses.

“Entre las víctimas figuran empresarios, exfuncionarios municipales, un servidor público en activo y un líder ganadero.De acuerdo con la dependencia, todos los fallecidos eran hombres; ocho originarios de Zacatecas y dos de Durango. Además, informó que se encuentra en proceso la entrega de los cuerpos a sus familiares, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los homicidios y detener a los responsables.

“Entre las víctimas identificadas están Ignacio Castrejón Valdez, empresario y expresidente municipal de Sombrerete; Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo; Andrés Vázquez Gurrola, exregidor de Canatlán, Durango.

“Asimismo, los empresarios Armando Ledesma Aguirre y José Armando Ledesma Campos; Jesús Gerardo Muñetón Hernández, integrante de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo; Juan Carlos Berumen Guerrero, propietario del bar Las Míster; Fernando Robles de la Torre.

“De igual manera, Jesús Daniel Rivera Sandoval, vinculado a la organización de la Feria de Fresnillo, y José Ángel Valdez Rivera, productor agropecuario y líder ganadero de Jiménez del Teúl.

Cinco de los cuerpos fueron hallados colgados de un puente en Pánuco, junto a dos narcomantas, mientras otros cuatro fueron localizados con impactos de bala en Morelos…”

Empresarios, funcionarios, ex funcionarios. La guadaña no distingue. Ni condición ni residencia:

“… (Z).- La violencia volvió a golpear Guanajuato. En las últimas 24 horas, al menos seis personas murieron y tres más resultaron heridas en cinco ataques armados registrados en Silao, León, Purísima del Rincón y Celaya, de acuerdo con información de la Fiscalía estatal.

“En Silao, un hombre y una mujer fueron atacados a tiros; ella murió en el lugar y él en un hospital. En León, un ataque contra dos hermanos dejó un muerto y un lesionado, mientras que otro joven fue asesinado en la colonia Valle de Señora.

“En Purísima del Rincón murió un joven de 21 años y dos adolescentes resultaron heridos. Además, en Celaya fue ejecutado un hombre no identificado. Los agresores escaparon en la mayoría de los casos”.

Así es, la fiesta ha terminado.

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