Examen al examen

Realización de la segunda jornada de aplicación del examen del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 (Universidad Nacional Autónoma de México)

La UNAM ha recurrido exitosamente a la realización de exámenes de admisión a distancia, mismos en los que los aspirantes realizan la prueba selectiva en el encuadre de una cámara normal de video para computadora.

La Inteligencia Artificial apoya la verificación de que nadie entre los miles de muchachos haga trampa y la capacidad técnica de la Universidad llega incluso al punto de que se detecta si lo que ve el muchacho en su pantalla se está reproduciendo simultáneamente en otra.

La UNAM ha salido avante en este proceso, pero aún así el rector Leonardo Lomelí ha ordenado la elaboración de un análisis en el que se analicen los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes.

Como se indicaba, la UNAM ha salido adelante en esta automatización, pero el informe no es meramente técnico-informático, sino que busca saber como evitar que la modernización del proceso pudiese convertirse en un filtro no académico, sino socioeconómico.

No olvidemos que acceder a la aulas de la UNAM sigue siendo, para cientos de miles, la escalera de ascenso social que tienen disponible.

Motos abandonadas en el oriente

Los corralones de Ecatepec se congestionaron de motos. Más de la mitad de las unidades, nuevas o viejas, no son reclamadas por sus propietarios. La autoridad decidió que, pagando el arrastre, se perdonaba la multa con tal de recuperar espacio en estos aparcaderos oficiales. Los propietarios tampoco acudieron ante esta posibilidad.

Lo que muestra esta situación es que una política de detención ante faltas no tan graves (no llevar casco, pasarse un alto) y la revisión administrativa del vehículo termina destapando un problema mucho mayor: quienes estaban en posesión del vehículo consideran más costoso presentarse a tratar de recuperar la unidad que darla por perdida.

No suena a un asunto económico, ni a un tema recaudatorio, sino, como bien dicen quienes han instrumentado operativos específicos para los motociclistas, “es un tema de combatir delitos que se llevan a cabo en motos”.

Unidad en Economía, piden los negociadores

Al interior de Morena, una de las preocupaciones más fuertes es que los procesos de selección de coordinador en cada estado no generen fracturas o, peor aún, escisiones. La unidad es la piedra angular de lo que se construya en la 4T de aquí al próximo año.

Pues resulta que en un sector no del partido, sino de gobierno, están haciendo un llamado que busca un principio similar para una tarea vital.

Al interior del equipo de Economía que lleva las negociaciones del T-MEC se ha mencionado que los diferentes actores políticos de peso, así como las diferentes áreas de gobierno que hacen de coadyuvantes o atienden temas puntuales de la negociación deben mostrar ese mismo principio de unidad en un entorno que se enrarece de un momento a otro en la negociación del tratado.

Que la contraparte note la unidad, es lo que piden.

Aliado necesario

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, ha hecho bien en reunirse con el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri. Este diplomático es una pieza que debe utilizarse continuamente para hacer ver en el vecino país que el tiempo en el que el T-MEC no esté ratificado cabalmente, va a terminar por pesarle a los tres países involucrados.

No hay, como suele ocurrir casi siempre, agenda bilateral más importante para México que aquella con EU, así que dar muestras de interés, generar apoyo a quien debe empujar las causas más importantes del país, es usar el tiempo con mucho provecho.