El mensaje político de la plenaria en el Edomex

La plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el bastión de Edomex de da en un momento clave y quizá en el de mayor peso político de esta Legislatura: a la mitad del gobierno de la Maestra Delfina Gómez y en la antesala de las definiciones electorales de 2027 y 2029.

Delfina Gómez Delfina Gómez (La Crónica de Hoy)

Por ello, las dos piezas de la Gobernadora, Horacio Duarte y Paco Vázquez, serán quienes, desde la operación política y los acuerdos legislativos, tracen las rutas estratégicas para mantener guinda al estado que hoy representa uno de los mayores respaldos populares de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La presencia de Ariadna Montiel, Citlalli Hernández y Armando Quintero no es casualidad, coloca la mirada nacional sobre el cónclave mexiquense, justo cuando comienzan a moverse las piezas electorales y se trazan las alianzas.

La plenaria, irá mucho más allá de revisar resultados legislativos será una reunión donde se definirán estrategias y la Gobernadora Delfina Gómez, dara línea sobre lo que sí y lo que no.

Y ojo con Quintero: cercano a Claudia Sheinbaum, observará, escuchará y tomará nota.

En política la forma es fondo: antes de pensar en 2027, habrá que entender quién conduce en 2026.