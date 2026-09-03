Utopía México-Tenochtitlán: El legado de Brugada en Miguel Hidalgo

Utopía

​Gobernar con visión de futuro exige recuperar y transformar los espacios públicos en motores de igualdad, desarrollo, innovación y bienestar social.

Eso fue lo que hizo Clara Brugada en una de las zonas más populares de la Alcaldía Miguel Hidalgo con la edificación de la Utopía México-Tenochtitlán “Estación Creativa”, la primera en esta demarcación y la octava de la capital.

Mediante una inversión estratégica de 52 millones de pesos se contribuye con esta megaobra a reconstruir el tejido social en una zona muy compleja de Miguel Hidalgo.

Este logro histórico traduce los recursos públicos en derechos plenos, una evidencia de una profunda sensibilidad social frente a la indolencia de la autoridad local, cuyo alcalde Mauricio Tabe, fue el principal opositor a esta acción de desarrollo comunitario.

​El complejo rescata casi 4 mil metros cuadrados de terreno en las antiguas instalaciones del INJUVE, en plena Calzada México-Tacuba No. 235, colonia Un Hogar para Nosotros, cimentadas sobre la estación Colegio Militar del STC Metro.

Su impacto social beneficia de forma directa a más de 132 mil miguel hidalguenses en un radio de 1.5 km, por lo que abraza a colonias vecinas como Tacuba, Popotla, Tlaxpana, Anáhuac, Argentina Antigua, Argentina Poniente, Huichapan, San Joaquín, Pensil Norte, Pensil Sur, Legaria, Torre Blanca, Pensil San Juan, Ampliación Daniel Garza y Tlahualilo.

​La totalidad de los servicios opera de forma cien por ciento gratuita.

Su infraestructura vertical alberga laboratorios de robótica, aulas BEAT de producción de audio, estudios de manga y cómics, áreas de realidad virtual y salas de videojuegos.

Para la activación física de las familias ofrece una alberca semiolímpica y un gimnasio equipado.

El Centro de Salud Integral incluye consultorios preventivos, atención psicológica, laboratorio de análisis clínicos, servicio de mastografías y terapia física.

Se complementa con un Sistema Público de Cuidados, integrado con lavandería popular, comedor comunitario, huertos urbanos y espacios de capacitación para la economía circular.

​Es incomprensible la oposición expresada por Mauricio Tabe contra esta Utopía, puesto que fue quien más obstaculizó su construccición.

Pero dejó clara una total desconexión de la autoridad local con las necesidades básicas de la población de esta zona de Miguel Hidalgo, al tratar de bloquear este proyecto de desarrollo social fundamental para esta zona de confluencia urbana.

Su postura confirma el profundo desconocimiento del territorio del alcalde y de las demandas reales de las colonias populares de la demarcación.

Un reflejo, además, de una administración insensible y distanciada de las mayorías.

​En contraste, el gobierno capitalino acerca infraestructura para atender demandas de primer orden de las familias más necesitadas, mientras persiste la improvisación como sello del gobierno local.

La actual gestión prianista ha priorizado la atención y el suministro de servicios en la parte residencial y de alto poder adquisitivo, y se ha enfocado en los negocios particulares antes que en el interés público.

¿Cómo olvidar que su única carta de presentación y gran obra administrativa se reduzca a la apertura irregular de un negocio familiar de tacos sin permiso de uso de suelo, sumado a la cuestionada renta a particulares del emblemático Parque Lira?

​Frente a la ocurrencia y el desinterés oficial, la Utopía México-Tenochtitlán demuestra que el arte, la tecnología, la salud y el bienestar comunitario son derechos universales prioritarios para la Cuarta Transformación.

Se transforma la realidad de nuestras comunidades con grandes obras, hechos, resultados y vocación de servicio.

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