El regreso a clases, entre las buenas intenciones y los desafíos pendientes

Regreso a clases (Carolina Jiménez Mariscal)

Inicia formalmente el ciclo escolar 2026-2027 para millones de estudiantes en México. El calendario de la Secretaría de Educación Pública establece 185 días efectivos de clase, ocho sesiones de Consejo Técnico Escolar, periodos vacacionales definidos y una serie de actividades académicas y administrativas que marcarán la vida de las escuelas hasta el próximo 9 de julio de 2027. Sobre el papel, todo parece estar cuidadosamente planeado. Sin embargo, el inicio de un nuevo ciclo escolar también invita a reflexionar sobre los retos que siguen sin resolverse en el sistema educativo nacional.

La educación mexicana suele medir sus avances a partir de calendarios, cifras presupuestales o anuncios gubernamentales. Este año no es la excepción. El Gobierno Federal ha destacado una inversión histórica cercana a los 59 mil millones de pesos para infraestructura educativa, recursos destinados a mejorar planteles de educación básica, media superior y superior. Sin duda, toda inversión en las escuelas debe reconocerse como una decisión acertada. No obstante, la pregunta obligada es si el aumento en el gasto será suficiente para resolver problemas estructurales que durante décadas han afectado la calidad educativa.

Miles de escuelas continúan enfrentando carencias de mantenimiento, equipamiento insuficiente, escasez de recursos tecnológicos y limitaciones en servicios básicos. La realidad cotidiana de muchos planteles contrasta con el optimismo de los discursos oficiales. La experiencia demuestra que los recursos asignados no siempre se traducen en mejoras inmediatas para los estudiantes, personal docente y administrativo, especialmente en las zonas más vulnerables del país.

Otro aspecto que merece una revisión crítica es la creciente carga administrativa que enfrentan los docentes. Aunque los Consejos Técnicos Escolares fueron concebidos como espacios de reflexión académica y mejora continua, muchos maestros siguen cuestionando si estas reuniones logran impactar efectivamente en el aprendizaje de los alumnos, o si terminan absorbiendo tiempo que podría destinarse a la preparación de clases y al acompañamiento pedagógico.

Pero quizás uno de los debates más relevantes para este ciclo escolar tiene que ver con la relación de los estudiantes con la tecnología. La decisión de restringir o regular el uso de teléfonos celulares en educación básica, ha despertado opiniones encontradas. Algunos sectores consideran la medida restrictiva; otros la ven como una necesidad urgente.

Durante años se promovió la idea de que más tecnología equivalía automáticamente a mejor educación. Hoy sabemos que la realidad es mucho más compleja. La presencia permanente de teléfonos inteligentes en manos de niña, niños y adolescentes, ha generado problemas de atención, dificultades para la concentración y una creciente dependencia de contenidos digitales diseñados para captar el tiempo de los usuarios.

La preocupación va más allá del ámbito académico. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre el crecimiento del uso problemático de redes sociales entre jóvenes, mientras que organismos internacionales como la UNESCO, han respaldado la necesidad de regular el uso de teléfonos inteligentes en los entornos escolares cuando estos afectan el aprendizaje.

Sin embargo, sería un error creer que prohibir celulares resolverá por sí solo el problema. La verdadera discusión debería centrarse en la educación digital. Los estudiantes necesitan desarrollar criterios para utilizar la tecnología de manera responsable, comprender sus riesgos y aprender a equilibrar el mundo digital con las experiencias reales. Prohibir sin educar puede resultar tan ineficaz como permitir sin límites.

Existe además un tema que pocas veces aparece en el debate educativo, la salud mental de quienes lo sostienen todos los días. Cuando se habla de bienestar escolar, casi siempre se piensa en los alumnos, pero rara vez se analiza el impacto emocional y psicológico que enfrentan docentes, personal administrativo, orientadores, directivos y autoridades educativas.

Los maestros no solo tienen la responsabilidad de impartir clases; también enfrentan exigencias burocráticas, cambios constantes en los programas educativos, demandas de las familias y la necesidad de atender problemas sociales y emocionales que llegan diariamente a las aulas. Lo mismo ocurre con el personal administrativo y los equipos de apoyo, quienes trabajan bajo una presión creciente para cumplir metas institucionales con recursos frecuentemente limitados.

Particularmente compleja es la situación de las personas directoras y supervisoras escolares. Además de liderar comunidades educativas cada vez más diversas, deben responder simultáneamente a requerimientos académicos, administrativos y normativos. La sobrecarga laboral, la presión por los resultados y la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a toda una comunidad escolar pueden generar altos niveles de estrés y desgaste profesional.

La reflexión también debe alcanzar a quienes dirigen los distintos subsistemas educativos. Las decisiones que se toman en los niveles superiores, tienen repercusiones directas sobre millones de estudiantes y trabajadores de la educación. Para que estas decisiones sean oportunas, equilibradas y efectivas, es indispensable que las autoridades cuenten con condiciones adecuadas para ejercer sus funciones, incluyendo entornos laborales saludables que favorezcan la reflexión estratégica y la toma de decisiones basada en evidencia, y no únicamente en la presión política o administrativa del momento.