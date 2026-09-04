Qué tal el espaldarazo

Rosa Icela Rodríguez (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

La Presidenta hizo una alabanza más que notable a Rosa Icela Rodríguez por su desempeño al frente de Gobernación.

El reconocimiento vino muy bien a la titular de la Segob, quien se las ha tenido que ver a últimas fechas con situaciones propias del encargo que, no hace mucho, parecían atenderse Palacio Nacional.

Destaca la labor de apagafuegos en la Montaña de Guerrero, una zona crítica que parecía salirse de control y atendió personalmente con buenos resultados.

Día en San Luis Potosí

La Presidenta no inicia sus informes regionales en un estado propiamente morenista, sino en esa escisión de orígenes más bien peculiares que es el San Luis Potosí gobernado por Ricardo Gallardo.

Una ocasión más de medie en gestos, salutaciones y miradas como andan las cosas en una entidad que no termina de desarrollar su potencial.

Cabe recordar que venimos de tres meses de negociación frustrada para que el Partido Verde y Morena no caminaran separados en 2027.

Piropos binacionales

Un día sí y otro también, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, piropea la actuación mexicana en la lucha contra los cárteles de la droga.

Satisfecho por los foros en los que se analizó el combate a los recursos de procedencia ilícita, Johnson colocó a México y EU como una dupla de cara al concierto internacional.

Los cárteles pensaron que podían esconder su dinero, sentenció, lo que resulta imposible si México y Estados Unidos trabajan juntos y en colaboración con otras naciones.

Oportunidad para los bosques y manglares

La increíble biodiversidad del territorio es uno de los patrimonios nacionales que, en muchas ocasiones, se subestiman, dando por hecho que allí van a estar siempre.

Las selvas, los bosques templados y los litorales se incrustan sobre nuestro suelo creando un mosaico espectacular. Es difícil encontrar un país donde sólo dos formaciones ecológicas se alternen así. En México esto se da en cada entidad federativa.

El Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, atestiguado por la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, buscará, entre otros puntos, que aquellas comunidades que conserven sus entornos naturales vean una traducción económica por su esfuerzo. Es un impulso a los llamados servicios ambientales: pagar a quienes permiten la producción de oxígeno, agua, contrarrestar el calentamiento global…

Sin promoción personalizada Informar de becas no es faltar a la ley fue la resolución del INE sobre la denuncia de Jorge Álvarez Máynez, líder de MC, que tomó el pleno del INE. La beca Beca Rita Cetina, dejó claro el INE, podrá promoverse sin que se equipare a propaganda electoral.