De Iztapalapa a Nueva York

Exclusiva

Mientras Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, ha aprovechado las fiestas patrias para acercarse a la comunidad mexicana que vive en la Gran Manzana, desde su oficina salió una invitación con destinataria específica: Clara Brugada.

En exclusiva, puedo confirmar que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México recibió una carta firmada por Mamdani para participar en la Cumbre de Alcaldes Urban 20, que se realizará en Nueva York del 19 al 21 de septiembre, justo antes del inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Consulté a fuentes del Gobierno capitalino y me confirman que la invitación fue recibida y está siendo considerada. La agenda todavía se encuentra en revisión, pero existe la posibilidad de que, una vez concluido el simulacro del próximo sábado, la exalcaldesa de Iztapalapa viaje a Nueva York para reunirse con quien gobierna una de las ciudades más importantes del mundo.

La carta, fechada el 27 de julio, plantea una agenda que difícilmente podría resultar ajena para la Ciudad de México: vivienda accesible, movilidad, resiliencia climática y oportunidades económicas. Problemas que cruzan fronteras y que hoy representan enormes desafíos tanto para Nueva York como para nuestra capital.

Mamdani ha insistido en que las ciudades deben garantizar que cualquier persona pueda vivir con dignidad, pertenecer a una comunidad y construir un futuro para sus hijos. Brugada, por su parte, ha colocado en el centro de su discurso el combate a las desigualdades y la construcción de una ciudad con derechos.

Más allá de las coincidencias ideológicas, una eventual reunión abriría un canal directo entre dos de las metrópolis más grandes y diversas del continente. Todavía no hay viaje confirmado, pero la invitación está sobre la mesa. Y si la agenda lo permite, Clara Brugada podría pasar del simulacro en la Ciudad de México a una reunión de alto nivel en Nueva York.

¡Ya veremos si se confirma, me dicen que sí! Pendientes.

Por cierto:

1. DUELO. Nos cuentan que en San Lázaro ya se abrió una discusión que dará mucho de qué hablar: la diputada de Morena, Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León, propone otorgar tres días de permiso laboral con goce de sueldo a quienes pierdan a una mascota, siempre y cuando presenten una constancia veterinaria. La propuesta reconoce que la muerte de un animal de compañía provoca un duelo real; sin embargo, hay un pequeño detalle: México todavía no cuenta con una licencia laboral general y obligatoria por la muerte de un familiar. La contradicción es difícil de ignorar: en México se proponen tres días de permiso por la muerte de una mascota, mientras perder a un familiar todavía no garantiza ni uno solo.

Vivo la noticia, para contarle la historia

@juanmapregunta