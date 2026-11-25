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La frase que titula el presente texto a pesar de ser coloquial y a la vez seductoramente crítica, según mi consultor Google ha permanecido incólume a partir de que permite describir una simulación institucional; esto es, lo concreto yo, cuando leyes o reformas a las mismas son aprobadas para guardar las apariencias pero que más allá de ello, inician y/o permanecen como letra muerta.

Es por lo anterior que resulta argumentable el haber vendido al general la idea de que la muy recientemente aprobada versión para una “Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales” sería la panacea para impedir crueldad y muerte a los demás animales.

Se sintió como insulto a la mínima inteligencia y la prueba es que muchas de las disposiciones expresadas en esa iniciativa (a saber si quienes la pasaron la leyeron más allá de su denominación y capitulación) ya están plasmadas desde hace años en la normatividad mexicana y por lo tanto siendo obligado su cumplimiento a nivel nacional, ¿y…? Pero lo peor es que esa incitación no solamente vino por parte de quienes se presumen como los dueños y señores de tal proyecto y que a base de ¿billetazo? están… está… de tour de medios para presumir algo realmente inverosímil, sino que penosamente también le entraron al mismo juego organizaciones de la sociedad civil que, repitiéndome, simplemente siguieron su particular agenda.

Una, inclusive, penosamente insistiendo en referir la iniciativa como una “ley de protección”, seguramente para evitarse los reclamos hacia el bienestarismo tan cuestionado. Sin embargo, de entre todas las reacciones del gremio topé con un mensaje de la abogada-activista Susana Cruz que me pareció puntual y exacto para que la gente entienda que lo que aplaudieron con tanto furor hay que tomarlo con reservas y entrarle a remediar lo urgente, lo necesario, lo omiso y lo inviable antes de que se convierta en otra ley burla y burlada.

Para la jalisciense, lo establecido en el documento citado representa sólo un paso, solicitando dimensionar lo que ello significa para no generar expectativas.

Que tal ley no resolverá mágicamente la terrible situación de violencia, explotación y muerte que viven millones de los demás animales y que tampoco significa que vayan a terminar sus matanzas porque esa misma ley, en-tién-da-se, regula prácticas que implican hacerlo.

Ya con eso tendremos bastante. Reconoció asimismo que, sí, contiene avances y herramientas que pueden abrir camino a nuevas exigencias jurídicas y acciones de protección, pero que todavía queda mucho por hacer.

Que no debe confundirse un avance legislativo con la transformación de una realidad que sigue siendo profundamente violenta para los compañeros animales.

Que no es la meta ni mucho menos el fin de la lucha por la justicia interespecie y, agrego yo, menos tratándose de un texto especista a rabiar.

Tras las letras expresadas por quien también cuenta con un Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado, descansa un poco mi alma al no sentirme tan solitaria en este reclamo. Vayámonos entonces por lo que sí debemos a las criaturas y saquémoslas de una vez por todas del ámbito político. En otro tema les cuento que…

La reciente y muy dolorosa pérdida de FIONA, la célebre hipopótamo del Cincinnati Zoo de Ohio, en los EE.UU., criaturita que cautivó al mundo casi por entero tras su prematuro nacimiento en el 2017, sacudió y fuerte a quienes fuimos testigos cercanos y lejanos de su enorme lucha por sobrevivir.

Un accidente tan fortuito como desgarrador… realmente impensable por esos rumbos… apagó la vida de ese animalito seguido por millones y enormemente querido y consentido por todo el personal a su servicio. Un gorro de estambre (tejido) que un visitante lanzó al aire, terminó cayendo al estanque donde FIONA jugueteaba a la vista de su familia, cuidadores y del mismo público visitante que se alertaron de inmediato sobre lo sucedido, pero como novedad que le resultó, la jovial pequeña se fue de inmediato tras la prenda engulléndola de una sola tirada, con resultado fatal a los pocos días.

Su muerte se declaró el pasado 19 de noviembre pese a todo lo que se intentó para salvarla, pero que para un hipopótamo no fue suficiente. Anatómicamente resultó imposible localizar ese cuerpo extraño, haciéndome recordar mi colección de objetos que resguardé en una caja que di por llamar El Museo del Daño donde preservé toda la basura y desperdicios que los visitante le lanzaban a los animales en Chapultepec, entre ello “pañales de hule”, baterías y montones de vidrio picado dentro de bultos hechos con periódico y que justo arrojaban a los hipopótamos mientras, como acostumbran, mantenían por mucho tiempo abierto totalmente el hocico hacia el sol, pero… volviendo a lo que estaba, fíjense que la noticia sobre la muerte de FIONA tuvo además, para mi, un eco más íntimo.

Me llevó de vuelta a la mística de aquel zoológico que tan bien conocí y a recordar al hombre que la forjó y que fue mi colega y mentor: Edward Maruska (1934-2022), a quien empecé a tratar mucho más cuando intentaba, por segunda vez, cambiar por completo la fisonomía y concepto del viejo y querido Zoológico de Chapultepec. Para entonces ED ya era un veterano camarada muy respetado en el gremio, especialmente tras haber transformado ese “parque-zoológico” estadounidense en un real y verdadero “centro de conservación”, razones por las que nunca terminaré de agradecerle la paciencia que tuvo hacia mi juventud y ansia por transmutar esa mexicanísima y destartalada “casa de las fieras” para beneficio único y principal de sus habitantes peludos, orejones, plumíferos y escamosos.

Lejos de reservarse su amplio conocimiento y relaciones, me contactó con cuanta personalidad del medio pensó que me serviría de apoyo y compartiéndome consejos invaluables, algunos sencillos y otros casi imposibles, se convirtió en un aliado incondicional. Juntos impulsamos gestiones que hoy son parte de la memoria colectiva de México, por más que me quieran borrar del mapa.

Logramos, por citar un ejemplo, que el entonces viejo panda CHIA CHIA bajo la tutoría de la Sociedad Zoológica de Londres y ya descartado en la práctica como individuo reproductor, pasara unos días a modo cuarentena en Cincinnati para beneficio de ambos zoos (por cierto, aprovecho la ocasión para de nueva cuenta aclararle al compañero-columnista Edgardo Bermejo Mora, que XIN XIN, la última panda mexicana, no fue resultado de una inseminación artificial como insiste en afirmar. Nació por “monta natural” entre el macho inglés referido y la siempre bien recordada TOHUI) antes de llegar a Chapultepec.

Asimismo nos regaló a México-Capital, con todo y viaje pagado, a MAHARI, la madre del queridísimo gorila BANTÚ, muerto prematuramente a causa de la estupidez humana que para el 2016 pululaba en el zoo chapultepequense. En mi época contábamos con el solitario DINGA, impresionante machazo proveniente del Zoológico de Memphis, Tenn, EE.UU., pero individuo al que se consideraba estéril y por lo tanto estaba vetado del programa reproductivo y de tener compañía, porque además era extremadamente violento con las hembras.

Sin embargo, esa condición no fue factor influyente para que mi colega entendiera que LA PRIORIDAD era remedir la soledad de una especie que requiere vivir en tropa y, contra toda fatalidad y pronóstico… mantuvieron la estirpe.

Y es que Maruska entendió que si un animal está bajo nuestro resguardo tenemos la obligación moral de tratarlo dignamente y con devoción absoluta hasta su último día.

Gracias, entonces, a todo el dolido equipo médico que luchó esforzadamente por FIONA y a la comunidad que la vio crecer alegremente.

Que su recordación perdure más allá de los cientos de ramos de flores, calabazas y sandías que adornaron su memorial y que a la par el principio de MARUSKA persista.

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