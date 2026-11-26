Vivienda en méxico (Crisanta Espinosa Aguilar)

La vivienda implica -pensando desde la perspectiva del derecho que nos reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, una promesa incumplida permanentemente para millones de personas. Esa promesa implicaría disponer de un lugar donde la existencia encuentre resguardo; en efecto, bajo su techo y paredes transcurren el descanso, la enfermedad, los cuidados, los primeros aprendizajes, el descubrimiento del propio cuerpo, las mayores alegrías y tristezas, pero también violencia, desesperanza, a la par de la construcción de vínculos que perduran toda la vida. Sus espacios permiten cerrar una puerta, guardar silencio, estar a solas, compartir la intimidad; y en general, la posibilidad de habitar dignamente depende de condiciones materiales que hacen posible esa experiencia. Una pared agrietada, un cuarto insuficiente o la ausencia de agua introducen la desigualdad en los actos más íntimos de la vida.

Frente a lo anterior, los resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda 2026, del INEGI, muestran la profundidad de esa fractura. En México, 62.3% de las viviendas presentó al menos uno de los problemas estructurales investigados: son alrededor de 24.4 millones. La humedad o las filtraciones y las grietas o cuarteaduras afectaron, cada una, a más de 40% de los inmuebles. Detrás de estos registros hay dormitorios donde entra la lluvia, pertenencias que deben protegerse y familias cuya tranquilidad depende de cuánto resista su construcción. El deterioro exige trabajo, dinero y atención.

La gravedad adquiere una dimensión adicional en el 9.7% de las viviendas donde se reportaron fracturas o deformaciones en columnas, vigas o trabes: aproximadamente 3.8 millones. Estos reportes requieren valoración técnica para establecer sus riesgos, pero su magnitud obliga paralelamente a reconocer una responsabilidad pública de prevención y rehabilitación. Lo que es inaceptable es que esperar al desastre o la tragedia equivale a aceptar que la protección llegará después de que las personas hayan perdido su patrimonio, su seguridad o incluso la vida.

Las diferencias territoriales revelan condiciones profundamente desiguales de protección. En Tabasco, 84.3% de las viviendas presentó algún problema estructural; en Veracruz, 77.7%; en Guerrero, 74.5%. Incluso Jalisco, con la menor proporción, registró 49.6%. El deterioro atraviesa al país y alcanza intensidades particularmente graves en ciertas entidades. La posibilidad de conservar una casa segura se inscribe en las desigualdades de ingreso, infraestructura, exposición ambiental y capacidad institucional de respuesta.

También el espacio distribuye posibilidades de existencia. Una cuarta parte de las viviendas con superficie de construcción especificada tenía hasta 55 metros cuadrados; en Quintana Roo, la proporción llegó a 38.3%. Esa dimensión, por sí sola, no demuestra hacinamiento: importa cuántas personas viven allí y cómo están organizados los espacios. Sin embargo, obliga a examinar las condiciones para estudiar, descansar, cuidar a alguien enfermo, jugar o cocinar. La privacidad exige una base material y su precariedad reduce la libertad cotidiana de disponer del propio tiempo y del propio cuerpo.

El problema se expresa también en las necesidades de ampliación: 58.2% de las viviendas propias, excluyendo casas dúplex y departamentos en condominio, requería alguna construcción o ampliación, según sus ocupantes. Además, 71.4% de las viviendas propias necesitaba reparaciones o mejoras. Habitar puede convertirse así en una tarea permanentemente inconclusa: ahorrar para un baño, posponer un cuarto, reparar un piso. Los proyectos personales quedan sujetos a la urgencia de hacer habitable el lugar desde el cual deberían desplegarse.

Las elevadas coberturas de servicios deben leerse con igual atención. Aunque 97.2% tenía agua entubada dentro de la vivienda o en el patio o terreno, el porcentaje restante representa alrededor de 1.1 millones de viviendas sin ese acceso. Además, disponer de tubería no acredita continuidad, calidad ni suficiencia del suministro. El agua condiciona la preparación de alimentos, la higiene y los cuidados. Su ausencia reorganiza la jornada doméstica y consume tiempo que podría destinarse al descanso, la educación o el trabajo remunerado.

La disponibilidad de servicio sanitario alcanzó 98.6%; pero la carencia persistente comprende aproximadamente 547 mil viviendas. Cada una exige pensar en cuerpos concretos: niñas que necesitan privacidad, personas mayores que requieren asistencia, mujeres que gestionan su menstruación. Una cobertura cercana a la universalidad conserva una deuda intolerable mientras esa privación continúe. La dignidad de quienes quedan fuera merece la misma protección que la de quienes integran la mayoría estadística.

La accesibilidad muestra otra forma de exclusión. En 17.8% de las viviendas se necesitaban adecuaciones para personas con discapacidad o alguna enfermedad. Una puerta estrecha o un baño inaccesible pueden convertir el hogar en un espacio de dependencia evitable. En el exterior, en 44.9% de las viviendas se consideró un problema importante la falta de rampas o elevadores en la colonia o localidad; así, las barreras domésticas y urbanas pueden acumularse hasta restringir severamente la autonomía.

El entorno prolonga las condiciones de habitabilidad. En 53.7% de las viviendas se manifestó poca o ninguna satisfacción con la cercanía de parques o áreas verdes; en 58.6%, con la distancia y el tiempo de traslado a espacios recreativos o culturales. Una infancia con poco espacio doméstico necesita lugares públicos para jugar, encontrarse y explorar, de modo que la insuficiencia de ambos ámbitos estrecha su experiencia del mundo.

Una política de vivienda debe responder a esta complejidad mediante rehabilitación, servicios efectivos, accesibilidad, espacios suficientes y entornos que permitan convivir. La casa es una condición material de la libertad. Sus fracturas expresan obligaciones sociales incumplidas. Repararlas significa reconocer el derecho a un lugar donde la existencia pueda transcurrir con seguridad, autonomía y dignidad.

Investigador del PUED-UNAM