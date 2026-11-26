Pablo Andrei Zamudio Díaz Cortesía

Una demanda puede estar muy bien hecha y aun así no servirle de nada a quien no logra entenderla.

A cualquiera le ha pasado salir del consultorio con una receta en la mano, intentar leerla y no entender ni una palabra. Al final uno se encoge de hombros y confía en que en la farmacia sepan descifrarla. Con la abogacía pasa algo muy parecido, y el riesgo es igual de serio, porque una receta mal leída puede costar la salud y un escrito que nadie entiende puede costar algo igual de valioso. Mucha gente lee la demanda que se presentó en su nombre o la sentencia de su juicio, la relee dos o tres veces y se queda con la misma angustia del principio, sin saber qué va a pasar con su casa, con su familia, con su patrimonio o con su libertad.

Durante años se ha creído que las palabras rimbombantes revelan un “profundo conocimiento” de la abogada o del abogado. Hoy pienso que esa idea lleva a una cumbre aparente. Quien cree llegar ahí tarde o temprano descubrirá que no tiene con quién hablar, y no porque a las demás personas no les interese lo que quiera decir, sino porque a veces da la impresión de que ni esa persona se entiende a sí misma. Es como gritar desde lo alto de un cerro y que lo único que regrese sea el eco de la propia voz.

Me he preguntado muchas veces de dónde nos viene esa costumbre. Creo que nace de algo muy humano, del miedo a no estar a la altura. Desde la escuela aprendimos a escribir para impresionar a quien nos calificaba, y después seguimos haciéndolo frente a quien resuelve los casos, frente a colegas y hasta frente a las personas que defendemos. Sin darnos cuenta, lo importante dejó de ser que nos entendieran y pasó a ser que nos aplaudieran.

Así terminamos hablando un idioma que solo se habla dentro del gremio, como si el resto del mundo no tuviera derecho a entendernos. Y a veces ni ahí nos entendemos, porque en el camino se nos olvidó aprender a comunicarnos y terminamos rezagados, rebasados por nuestros propios conceptos incomprensibles. El oficio pide justo lo contrario. Quien ejerce la abogacía tiene que poder hablar en un tribunal y entre colegas, pero también con cualquier persona que nunca ha pisado un juzgado, sin importar su edad, su oficio o los estudios que tenga, y lograr que salga sabiendo exactamente qué está pasando.

Hay otra razón por la que se escribe así, una que pocas veces se dice en voz alta. Las palabras rimbombantes pueden funcionar como el humo que usan los magos, que está ahí para que nadie vea dónde está el truco. Mientras nadie entienda lo que dice un escrito, nadie puede ver si hay un error, y mientras nadie lo vea, nadie pide explicaciones. Por eso el lenguaje rebuscado puede ser la forma más elegante de no hacerse responsable de lo que uno dice. Quien no entiende no pregunta, y quien no pregunta tampoco reclama.

Todo mundo conoce dos tipos de taller mecánico. En uno nos explican la falla con palabras que nunca habíamos oído, pagamos la cuenta y nos vamos con la duda. En el otro abren el cofre, nos señalan la pieza gastada y en un minuto entendemos qué pasa y por qué cuesta lo que cuesta. En los dos saben lo mismo de coches, pero solo al segundo regresamos. Con quien nos defiende pasa lo mismo, porque la confianza nace de lo que alcanzamos a entender mucho más que de lo que alcanzamos a admirar.

Detrás de cada expediente hay alguien que duerme mal. Puede ser una familia que no sabe si se va a quedar con la casa de la abuela, que murió sin dejar testamento, o alguien que lleva meses peleando un cargo que nunca hizo en su tarjeta. Cuando esa persona no entiende lo que le pasa, depende por completo de otros y no le queda más que esperar y cruzar los dedos. Cuando lo entiende, puede preguntar, decidir con calma y darse cuenta si algo no va bien. Explicar con claridad es darle a cada persona la posibilidad de entender qué le duele, qué le afecta y qué derechos tiene para defenderse.

Para mí, la claridad en nuestro oficio es mucho más que buena educación, porque de ella depende que alguien pueda defender lo que es suyo. Y escribir claro cuesta, cuesta mucho más que escribir complicado. Una foto borrosa no significa que el paisaje sea complicado, sino que nadie enfocó bien la cámara, y un texto enredado suele ser el retrato de una idea que su autor no terminó de pensar. A veces es peor, porque quien lo escribió se parece a esa persona que da indicaciones para llegar a un lugar donde nunca ha estado, y lo hace con tanta seguridad que nadie se atreve a decirle que ni ella sabe a dónde va.

Por eso creo que abogadas y abogados tenemos que aprender a dejar de serlo, al menos en la forma en que nos enseñaron. Hablo de soltar la idea de que hablar difícil nos hace ver más importantes, sin aflojar un gramo de rigor. Defender un derecho empieza por entenderlo bien y saber contarlo, como esa doctora que se sienta con calma a explicarnos qué tenemos, o como la maestra que todavía recordamos porque fue la primera que nos hizo entender algo.

Todo esto pide algo de humildad, porque explicar con sencillez obliga a aceptar que lo que sabemos vale en la medida en que le sirve a alguien más. A nadie le inspira confianza quien le habla desde arriba. Confiamos en quien se sienta a nuestro lado, nos mira a los ojos y se toma el tiempo de explicarnos, con paciencia, qué está pasando.

Vuelvo a la receta del principio. A quien la recibe no le importa si la letra es bonita o fea, le importa saber qué medicina tomar y cada cuántas horas, y eso mismo nos pide quien llega a nuestro despacho sin entender qué le pasa. Tal vez crecer de verdad en esta profesión sea bajar de esa cumbre aparente. Desde abajo la vista impresiona menos, pero ahí está la gente a la que el derecho debe servir, y ahí es donde se aprende, por fin, a hablar para que nos entiendan.

Al final, ¿de qué le sirve a una persona tener derechos si nadie se los explica y no sabe cómo defenderlos?