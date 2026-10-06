El apoyo 4 letras a Ucrania

Guerra Rusia - Ucrania

La veracidad no puede ser certificada, claro está, pero los videos de saludos en español desde el frente de combate ucraniano están allí, como una advertencia de algo que ya se había especulado desde hace tiempo: sicarios de los cárteles latinoamericanos, incluyendo los mexicanos, estarían presentes en esas zonas de conflicto.

La guerra entre Ucrania y Rusia se ha convertido en una picadora de carne que está atrayendo mercenarios desde todos los puntos del planeta. Lo novedoso del nuevo video es que los hombres con el uniforme ucraniano se auto adscriben al Cartel Jalisco Nueva Generación y a la Chapiza.

“¡Slava Ukraini!” (Viva Ucrania), gritan también. No es forzosamente que los cárteles les manden a “entrenarse”, es más probable que estemos en presencia de un mercado criminal en el que lo mismo un sicario participa en un cártel mexicano que se ve atraído por los pagos muy altos que Rusia y Ucrania están poniendo sobre la mesa para mantener alimentada esa picadora de carne que es su guerra.

Veracruz, el drama sigue

Nuevamente la atención en hospitales públicos de Veracruz levanta polémica. La gobernadora Rocío Nalhe incluyó un “no voy a caer en provocaciones” cuando se le preguntó por la calidad de los insumos con los que se atiende a los niños en áreas oncológicas.

Sin duda, a primera parte de la respuesta fue pertinente, puesto que se refirió a las instrucciones que dio para que todos fuese entregado correctamente y en los tiempos adecuados.

Pero algo pasa con la gobernadora en el punto donde, como mandataria, debería dar por atendido el punto y, si alguien tuviese otra información, prometer verificaciones.

Niños con cáncer es un tema donde el debate sordo no cabe.

Continúa Andrea en la pelea

Andrea Chávez disputará Ciudad Juárez con muy buenas posibilidades de ganar, incluso podría pensarse que más que las que tiene Cruz Pérez Cuellar ante un PAN que tiende a resucitar luego de adormecerse largo tiempo.

La designación directa de Andrea le abre todas las puertas al futuro, pues, sin importar los resultados de la elección a la gubernatura 2027, tiene la juventud necesaria para pensar en el 2033.

Es también, un aire fresco para la corriente política que la ha apadrinado desde un inicio.

Colegiados a conveniencia

En el INE hay quienes siguen confundiendo colegialidad con unanimidad. Discutir, contrastar posiciones y votar también implica aceptar una decisión cuando se queda en minoría. ¿O la colegialidad dejó de funcionar porque ahora las mayorías no los favorecen?

Algunas posiciones parecen más cercanas al discurso de Somos que a los principios rectores del Instituto. Disentir es parte del trabajo de las consejerías. Pero perder una votación no convierte al Consejo General en un órgano menos colegiado.

Don Arturo Castillo podría preguntarle a Lorenzo Córdova cómo se resolvían antes las diferencias. ¿Todas las decisiones eran unánimes? ¿O entonces sí se reconocía la validez de las mayorías?