Resultados Lotería Nacional 9 de octubre 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2900

Sorteo Superior 2900 de la Lotería Nacional Este 9 de octubre se dan a conocer los números ganadores (Crónica digital)

El Sorteo Superior 2900 de la Lotería Nacional se celebró este viernes 9 de octubre de 2026. A partir de esta fecha los participantes pueden consultar los resultados de esta edición para identificar los números ganadores y verificar sus cachitos conmemorativos por el 50 aniversario de la Sociedad General de Escritores de México.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, donde los Niños Gritones anunciaran los premios. La institución también transmitió el evento en vivo por YouTube. El premio mayor fue para la serie 43999.

La grabación puede consultarse en los canales oficiales de la institución. Esta opción permite a los jugadores revisar el desarrollo del sorteo y contrastar los números anunciados con los de sus cachitos. A continuación, te presentamos los resultados:

Números ganadores Sorteo Superior Resultados Lotería Nacional 9 de octubre

¿A qué hora fue el Sorteo Superior No. 2900 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior 2900 se llevó a cabo este viernes 9 de octubre a las 20:00 horas.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2900?

El premio mayor del Sorteo Superior 2900 fue de 17 millones de pesos, distribuidos en dos series. Quienes compraron las dos series del número ganador podían obtener el monto completo, mientras que la adquisición de una sola serie correspondía a la mitad del premio.

El costo de participación dependió de la modalidad de compra. Cada cachito tuvo un precio de 40 pesos y ofrecía la posibilidad de ganar hasta 425 mil pesos. Por su parte, una serie completa costó 800 pesos, mientras que las dos series tuvieron un precio conjunto de mil 600 pesos.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2900 de la Lotería Nacional?

Los resultados del Sorteo Superior 2900 pueden consultarse en el portal oficial de la Lotería Nacional, donde los jugadores disponen de una herramienta digital para verificar sus boletos. También es posible acudir a los expendios autorizados para revisar la información correspondiente al sorteo.