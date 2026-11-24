Claudia Sheinbaum y Xi Jinping Claudia Sheinbaum y Xi Jinping (Presidencia)

La propuesta del presidente chino Xi Jinping para avanzar en la creación de una zona de libre comercio entre las 21 economías que integran la APEC abre una ventana de oportunidades para México. El acuerdo generaría mayor integración comercial con Asia-Pacífico, incentivando con ello nuevas inversiones, transferencia tecnológica, así como la diversificación de las exportaciones mexicanas.

Durante la reciente cumbre de APEC, Xi Jinping planteó avanzar hacia el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico, una iniciativa que busca reducir barreras comerciales, facilitar las inversiones y fortalecer las cadenas de suministro. Aunque todavía se trata de una propuesta en construcción, su materialización modificaría el mapa de oportunidades para las empresas de la región.

México tiene mucho que ganar con este acuerdo. Actualmente, nuestra economía mantiene una enorme dependencia comercial de Estados Unidos, mercado que concentra la mayor parte de nuestras exportaciones. Una zona de libre comercio que incluya a las principales economías asiáticas permitiría abrir nuevos destinos para los productos mexicanos y reducir gradualmente esa concentración.

China, Japón y Corea del Sur representan mercados de gran escala y alto desarrollo industrial; mientras que Vietnam, Malasia, Tailandia y Singapur ofrecen posibilidades para colocar manufacturas, alimentos procesados, productos agroindustriales, dispositivos médicos y servicios tecnológicos. Australia y Nueva Zelanda también son mercados atractivos para las exportaciones mexicanas.

Asimismo, una mayor apertura comercial podría facilitar la llegada de empresas asiáticas interesadas en establecer plantas de producción en México, desarrollar proveedores nacionales y aprovechar nuestra ubicación geográfica para abastecer tanto a Norteamérica como a otros mercados del Pacífico. Esto tendría efectos positivos en generación de empleos, infraestructura, innovación y competitividad.

Las cifras ya muestran un mayor interés de los capitales asiáticos por nuestro país. Durante el primer semestre de 2026, las empresas chinas canalizaron 596 millones de dólares de inversión extranjera directa a México, frente a los 147 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Es un crecimiento importante que refleja el atractivo que representa nuestra economía para los inversionistas de esa región.

La coyuntura internacional juega a favor de México. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han obligado a muchas compañías a reconsiderar la ubicación de sus operaciones y diversificar sus cadenas de suministro. Nuestro país puede aprovechar esa reconfiguración para atraer proyectos industriales que busquen cercanía con el mercado norteamericano, pero también acceso a proveedores y consumidores asiáticos.

La enorme capacidad manufacturera de China hace que necesite mercados donde colocar sus productos, particularmente ante la desaceleración de su consumo interno. Para México, esto representa tanto una oportunidad de inversión y acceso a tecnología como un desafío para las industrias nacionales que enfrentan una competencia cada vez más intensa de las mercancías chinas.

En este escenario cobra especial importancia que México sea sede de APEC en 2028. La oportunidad de recibir a los líderes de las 21 economías permitirá acercar a inversionistas, empresarios y gobiernos, además de colocar al país en una posición estratégica para impulsar nuevos acuerdos de cooperación y negocios.

@fer_martinezg

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