Lucy Australopithecus afarensis

«El ser humano es, en el sentido más literal, parte de la naturaleza y no es un extraño en ella.» George Gaylord

Lucy recibió su nombre de una canción de los Beatles. El 24 de noviembre de 1974, Donald Johanson y Tom Gray encontraron en Hadar, Etiopía, los restos de una hembra de Australopithecus afarensis que había vivido hace 3.2 millones de años. Aquella noche escucharon Lucy in the Sky with Diamonds y el nombre quedó asociado con uno de los descubrimientos más importantes de la historia de nuestros antepasados. Hoy se cumplen 52 años del hallazgo y 167 de la publicación de El origen de las especies, de Charles Darwin. Ambos acontecimientos ocurrieron un 24 de noviembre. La coincidencia invita a reflexionar sobre el extraño momento que atraviesa nuestra especie.

Lucy medía poco más de un metro. Tenía un cerebro pequeño, brazos relativamente largos y caminaba erguida. Sus huesos permiten reconstruir parte de su anatomía, pero nada sabemos de sus pensamientos. Quizá reconocía a sus compañeros, temía a ciertos animales o recordaba dónde encontrar alimento. El Homo sapiens apareció hace unos 300 mil años y convivió con otras especies humanas, entre ellas los neandertales y los denisovanos. Incluso tuvo descendencia con ellos. Hubo un tiempo en el que no éramos la única humanidad sobre la Tierra. Tampoco fuimos el resultado inevitable de la evolución. Nuestra historia pudo haber seguido otros caminos.

Durante millones de años nuestros antepasados sobrevivieron con herramientas rudimentarias. La agricultura apareció hace unos doce mil años; la imprenta transformó la circulación del conocimiento y la Revolución Industrial multiplicó nuestra fuerza física. Ahora hemos construido máquinas capaces de realizar tareas que hasta hace poco considerábamos exclusivas de la inteligencia humana. Los sistemas de inteligencia artificial escriben, traducen, programan, analizan imágenes y producen respuestas sobre prácticamente cualquier asunto. Según el AI Index 2026 de Stanford, su utilización pasó del 55 al 88 por ciento de las organizaciones encuestadas entre 2023 y 2025. Apenas comenzamos a conocer una herramienta cuando aparece otra que promete superar sus capacidades. Platón, en el Fedro, puso en boca de Sócrates una advertencia sobre la escritura: quienes confiaran demasiado en los signos escritos podrían descuidar su memoria. La preocupación tiene más de dos mil años y no impidió que la escritura se convirtiera en uno de los mayores instrumentos del pensamiento.

Pero las nuevas máquinas hacen algo distinto. No se limitan a conservar información. También la relacionan, elaboran argumentos y presentan conclusiones. Podemos pedirles que resuelvan un problema sin comprenderlo o que escriban una opinión que después firmaremos como propia. Después de millones de años de evolución, nuestra inteligencia ha creado instrumentos capaces de realizar algunas de sus funciones. La pregunta es qué ocurrirá con nuestra capacidad de razonar cuando resulte cada vez más sencillo prescindir de ella. Sería absurdo rechazar los avances tecnológicos. Nadie quiere regresar a las cuentas hechas a mano ni renunciar a los beneficios de la medicina moderna. Pero tampoco podemos ignorar que detrás de estas máquinas existen empresas, intereses económicos y gobiernos que deciden cómo utilizarlas. Su desarrollo no es un fenómeno natural sobre el cual carezcamos de influencia.

La evolución no consultó a Lucy sobre su destino. Nosotros todavía podemos intervenir en el nuestro. Resulta curioso que conozcamos la antigüedad de unos huesos encontrados en Etiopía y que nos cueste imaginar cómo será nuestra vida dentro de veinte años. Hemos aprendido a reconstruir un pasado de millones de años, pero el futuro inmediato se ha vuelto difícil de anticipar. Lucy caminaba erguida sin saber que algún día sus lejanos parientes construirían computadoras. Nosotros hemos construido computadoras sin saber cuánto cambiarán nuestra manera de pensar. Tal vez dentro de millones de años alguien encuentre los restos de nuestra civilización y se pregunte por qué una especie que había desarrollado una inteligencia tan extraordinaria comenzó a confiar cada vez menos en ella.