Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Marcha 25N (Graciela López Herrera)

En los últimos meses he vivido un profundo sentimiento de indignación. Me alarma la cantidad de mujeres que se han acercado a mí, que han confiado en mí como periodista, como compañero de trabajo o simplemente como conocido, para contarme algún episodio de violencia del que han sido víctimas. Cada testimonio me estremece más.

Cuando les digo que tenemos que denunciar, algunas se ríen, otras me dicen que no confían en la justicia y otras confiesan que prefieren guardar silencio porque saben que, al momento de contar lo que vivieron, habrá quienes pongan en duda su palabra.

Hoy, por una situación que me ha tocado vivir de cerca, he podido constatar la indiferencia, la injusticia y la alarmante falta de preparación de algunas instituciones públicas y privadas, incluidos hospitales, que ni siquiera cuentan con protocolos adecuados para atender a una mujer víctima de violencia.

Como hombre, me indigna que sigamos viviendo en una sociedad en la que una mujer no solamente tiene que enfrentar a su agresor, sino también demostrar que dice la verdad.

Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quiero decirles a todas aquellas que han confiado en mí que no están solas.

Y a quienes ejercen esa violencia, a quienes la encubren y a quienes, teniendo la obligación de actuar, deciden mirar hacia otro lado, les digo que el silencio no puede seguir siendo garantía de impunidad.

Desde mi trinchera, seguiré trabajando para que así sea.

Por cierto:

1. RENACER. Me cuentan que ya habrían definido quién buscará suceder a Mauricio Tabe en la alcaldía Miguel Hidalgo en 2027. Pese al despliegue publicitario de César Garrido, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la demarcación, la elegida sería la diputada local América Rangel, quien cuenta con experiencia legislativa, presencia mediática y una importante trayectoria dentro del panismo capitalino. Muchos la daban por derrotada, pero, como el ave fénix, resurgió políticamente. El reto ahora estará en la capacidad de los panistas para cerrar filas en torno a una decisión que, según me cuentan, sería bien recibida por diversos vecinos de la demarcación. Habrá que ver si las diferencias internas pesan más que los intereses del propio partido. Por supuesto, en política todo puede pasar. Al tiempo.

2. AULAS. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso sobre la mesa una cifra que no es menor: más de 14 mil 300 millones de pesos destinados a programas educativos y al mejoramiento de escuelas públicas durante sus primeros dos años de gestión. Este lunes, 628 planteles de Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza recibieron recursos para su rehabilitación. Lo interesante del programa es que son los propios padres de familia quienes deciden qué necesidades atender y supervisan el ejercicio del dinero. Habrá que darle seguimiento a los resultados.

Vivo la noticia, para contarle la historia

@juanmapregunta