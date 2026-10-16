Dos versiones de una negociación

Sheinbaum y Trump

La presidenta Sheinbaum aseguró que México mantiene una buena negociación comercial con Estados Unidos, pese a las dificultades provocadas por los aranceles. Casi al mismo tiempo, The Wall Street Journal publicó una investigación que describe resistencias del secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, a reducir los gravámenes sobre automóviles, acero y aluminio mexicanos.

Según este influyente periódico, las conversaciones habían avanzado hacia un posible acuerdo, pero son las diferencias dentro del gobierno de Trump las que complican el proceso.

Las dos informaciones no son necesariamente contradictorias: una negociación puede continuar mientras determinados acuerdos permanecen bloqueados.

Esto revela un problema para los negociadores mexicanos. No basta con acercar posiciones entre los equipos técnicos binacionales, porque las decisiones políticas en Washington todavía pueden modificar o logrado.

Marcelo Ebrard tiene por delante una tarea que exige paciencia.

Diecisiete policías y una pregunta pendiente

En Jalisco, la investigación sobre los excesos cometidos por la policía estatal durante la manifestación por el agua limpia continúa ampliándose. El secretario de Seguridad Pública local, Juan Pablo Hernández, informó este jueves que 17 policías están bajo investigación porque probablemente actuaron fuera de los protocolos. Dos de los elementos fueron separados de sus cargos preventivamente.

La dependencia revisó más de 200 videos para identificar las conductas indebidas de los uniformados.

El reconocimiento institucional representa un avance, pero la discusión sobre responsabilidades no puede detenerse exclusivamente en los agentes policiales que participaron en el operativo. También será necesario esclarecer la supervisión, las instrucciones recibidas y las decisiones de los mandos.

Mientras tanto, el gobierno de Pablo Lemus enfrenta otro desafío: recuperar la confianza de quienes salieron a exigir agua limpia.

La vaquita y la red

El gobierno federal abrió este jueves una nueva discusión, muy delicada, sobre el futuro de la vaquita marina. Entró en vigor una modificación regulatoria que reduce aproximadamente 86 por ciento el polígono donde está prohibido utilizar redes de enmalle en el Alto Golfo de California.

El gobierno federal defiende la medida argumentando que también deben atenderse las necesidades económicas de las comunidades pesqueras de Baja California.

El acuerdo conserva una zona de tolerancia cero, pero organizaciones ambientalistas advierten que la disminución de restricciones podría aumentar los riesgos para una especie en peligro crítico de extinción.

El dilema no es menor: proteger la biodiversidad y garantizar condiciones de subsistencia para los pescadores son responsabilidades públicas que requieren soluciones compatibles.

El gobierno busca que los pescadores puedan trabajar sin que desaparezca la vaquita marina. La pregunta es si las nuevas reglas conseguirán que ambos puedan seguir viviendo del mismo mar.

Muy poco y muy tarde

El encuentro para debatir el cambio climático y su avance en territorio mexicano está dejando algunas anécdotas nada gratas. Una de ellas es la que se vivió en las mesas de trabajo pues allí, sin necesidad del micrófono y el estrado, diferentes especialistas comentaron en corto que las advertencias sobre lo que se nos venía encima se hicieron desde hace muchos años y lo que encontraron fue oídos sordos: se hizo muy poco y muy tarde.

Peor aún y para reafirmar el pesimismo. Otra oleada de advertencias, en este caso sobre los pocos recursos que se les destinan a organismos para revertir actividades nocivas para el ambiente, está siguiendo el mismo camino y nadie las toma verdaderamente en serio.

El Rodeo Coahuila 2026

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, inauguró el Rodeo 2026, un festival muy propio del norte del país, que combina tradiciones, cultura y una gran feria ganadera. El arranque del Rodeo es también la culminación de una intensa campaña que el mandatario emprendió desde hace más de dos años para posicionarlo como un atractivo turístico nacional e internacional.

Para ello, estableció acuerdos con Texas que permiten inscribir esta actividad en el circuito de rodeos de la Unión Americana. Además, llevó las instalaciones de la feria a otro nivel al convertirla, prácticamente entera, en un viejo pueblo del oeste norteamericano.

La llegada de la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, quien incluso señaló que era la primera vez que pisaba Saltillo, debió ser sentido como prueba de éxito por Manolo Jiménez.