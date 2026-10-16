Segundo Informe de la Jefa de Gobierno: Resultados con Bienestar

Ante el Congreso de la Ciudad de México, nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó los resultados de sus primeros dos años de gestión. Lo hizo con la entereza, firmeza y convicción de quien puede hablar de una verdadera transformación que no solamente está plasmada en cifras, sino que se refleja todos los días en las calles y colonias de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

En este su Segundo Informe da cuenta de un gobierno cercano a la gente, transparente y, sobre todo, con resultados tangibles. Un gobierno que ha colocado el bienestar en el centro de sus decisiones y que ha realizado una inversión histórica para transformar y garantizar el derecho de las y los ciudadanos a la vivienda, fortalecer estrategias de seguridad y recuperar nuestros espacios públicos.

Y de esto es testigo Iztacalco porque fuimos y somos parte de una transformación con bienestar. Una realidad que se vive muy claramente en las calles, Como fue la recuperación de nuestros espacios deportivos con la estrategia de “La pelota vuelve a casa”, impulsada por nuestra jefa de Gobierno rumbo al Mundial de Fútbol, donde se transformaron 42 canchas: 23 intervenidas por el Gobierno de la Ciudad y 19 por nuestra Alcaldía.

Clara Brugada rinde cuentas ante el Congreso CDMX

Hoy estos espacios tienen una nueva vida y representan un beneficio para más de 269 mil personas. Transformar una cancha significa mucho más que colocar pasto, pintar o rehabilitar instalaciones. Es recuperar a nuestras niñas, niños y jóvenes de alguna adicción, alejarlos de la violencia; y con ello promover el deporte, fortalecer la convivencia comunitaria y devolverles a las familias lugares dignos para encontrarse y disfrutar de su comunidad.

Con estos esfuerzos se suma la recuperación integral de tres albercas públicas en Iztacalco: primero la alberca semiolímpica Lenadro Valle, después la alberca olímpica de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca y en tercero la alberca semiolímpica Juventino Rosas. Hoy contamos con instalaciones renovadas, dignas y seguras para que familias enteras puedan practicar deporte y realizar actividades que contribuyan a su salud y bienestar.

Porque recuperar nuestra infraestructura deportiva también significa garantizar derechos, reconstruir comunidad y ofrecer alternativas que mejoren la calidad de vida de las y los iztacalquenses. En materia de prevención y bienestar de nuestras juventudes, en Iztacalco también nos sumamos a la visión de nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada, a través de la estrategia “Vida Plena, Corazón Contento”, que coloca en el centro la salud emocional, la prevención de riesgos y el combate a las adicciones entre niñas, niños y jóvenes.

Desde nuestra Alcaldía fortalecimos esta visión con la campaña “Tú qué te metes”, mediante la cual llevamos orientación y prevención a escuelas primarias, secundarias y de nivel medio superior, porque estamos convencidos de que para construir una vida plena debemos acompañar a nuestras juventudes, brindarles información, escucharles y ofrecerles herramientas para tomar decisiones que protejan su salud y su futuro.

La prevención es también una forma de construir paz y bienestar desde las escuelas y desde el territorio. Ese es precisamente el principio que compartimos con el Gobierno de Clara Brugada: el espacio público es un derecho y su recuperación es una política de bienestar. Partiendo de la visión de los “Senderos Seguros”, impulsada por nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y que hoy nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, fortalece a través de los “Caminos de Mujeres Libres y Seguras”, en Iztacalco nos unimos a esta estrategia con los “Caminos de Paz”, donde se realizan trabajos integrales en calles y avenidas mediante nueva iluminación, rehabilitación de banquetas por donde no se podía caminar, bacheo y reencarpetado si se necesita, señalización, poda, desazolve y mejoramiento del entorno urbano.

Así damos continuidad, desde el territorio, a una política que entiende que recuperar el espacio público también es construir seguridad, bienestar y libertad para las mujeres, las niñas, adultos mayores para toda nuestra comunidad. Compartimos una misma convicción en materia de seguridad: la paz se construye desde el territorio. En Iztacalco lo hacemos con Comunidad Segura, con el fortalecimiento de nuestro parque vehicular, con más de 300 atenciones a mujeres por parte de la Policía Violeta, más de tres mil 400 operativos con perifoneo, convirtiendo a Iztacalco en la primer alcaldía en realizar esta estrategia; con presencia permanente en las colonias.

Porque gobernar significa conocer lo que ocurre en cada calle y atender directamente las necesidades de nuestra gente. En materia de bienestar y cuidados, también hemos hecho nuestra la visión de nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien ha impulsado el Sistema Público de Cuidados a través de las Casas de las 3R, espacios diseñados para reconocer, redistribuir y reducir la carga de cuidados que históricamente ha recaído en las mujeres.

En Iztacalco esta política ya se vive en la Casa de las 3R de la UTOPÍA Magdalena Mixiuhca, donde se acercan servicios que contribuyen al bienestar de las familias. A esta visión sumamos nuestras Jornadas Mujeres por la Paz, con las que llevamos servicios, orientación, prevención y acompañamiento directamente a las colonias, fortaleciendo las redes comunitarias y generando espacios donde las mujeres puedan sentirse acompañadas, escuchadas y seguras.

Porque construir una Ciudad de bienestar también significa reconocer el trabajo de cuidados y garantizar que las mujeres tengan tiempo, derechos y una vida libre de violencias. Esa coordinación también se refleja en la recuperación de la infraestructura pública, como la UTOPÍA de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca. Las UTOPÍAS representan uno de los proyectos más importantes de nuestra jefa de Gobierno porque parten de una idea que compartimos plenamente: todas y todos, sin importar dónde vivan, deben tener acceso al deporte, la cultura, los cuidados y espacios públicos de calidad.

En Iztacalco hemos hecho nuestra esa visión. Porque la transformación de una ciudad tan grande como la nuestra no puede construirse desde una sola oficina ni desde un solo nivel de gobierno. Se construye sumando esfuerzos, caminando las colonias, escuchando a la gente y convirtiendo las grandes políticas de la Ciudad de México en resultados concretos para cada comunidad.

Clara Brugada ha demostrado durante estos dos años que se puede gobernar con cercanía, honestidad y resultados. Desde Iztacalco acompañamos esa transformación con trabajo diario y con políticas propias que responden a nuestra realidad. Somos parte de un mismo proyecto que entiende que gobernar no es administrar problemas, sino transformar realidades. Y en Iztacalco esa transformación se ve, se camina y se vive todos los días.