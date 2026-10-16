El ritmo del mar

El mar sube. Después baja. Horas más tarde, vuelve a subir. Desde la costa, el movimiento parece sencillo, casi automático. Pero detrás de ese ritmo existe una interacción que conecta a los océanos con la Luna, el Sol y hasta con la rotación de la Tierra.

Las mareas nacen principalmente de la gravedad de la Luna. Sin embargo, no se trata simplemente de que la Luna “jale” el agua hacia ella. Su gravedad actúa sobre toda la Tierra, aunque con distinta intensidad según la distancia. Esa diferencia genera las llamadas fuerzas de marea, capaces de deformar ligeramente tanto la Tierra sólida como sus océanos.

En un modelo simplificado, esto produce dos grandes abultamientos de agua: uno en el lado de la Tierra orientado hacia la Luna y otro en el lado opuesto. A medida que el planeta gira, distintas regiones atraviesan estas zonas y experimentan pleamares y bajamares. Pero el océano real es mucho más complejo que este modelo.

Los continentes, la profundidad del fondo marino y la forma de las costas alteran el movimiento de las aguas. Algunas regiones experimentan dos mareas altas al día, otras solo una y otras presentan patrones intermedios. En ciertas bahías, incluso, la geometría puede amplificar enormemente la oscilación mediante un fenómeno conocido como resonancia.

Y el movimiento tampoco termina en la superficie. Cuando las mareas interactúan con el relieve submarino y con capas de agua de diferente densidad, pueden generar ondas internas que atraviesan el océano. Estas ondas contribuyen a mezclar sus capas y a redistribuir energía y nutrientes. Un movimiento provocado por la gravedad lunar termina influyendo, así, en procesos que sostienen la vida mucho más abajo.

En la costa, las consecuencias son todavía más visibles. La zona intermareal desaparece bajo el agua y vuelve a quedar expuesta varias veces al día. Para sus habitantes, el océano no tiene un límite fijo.

Percebes, mejillones, algas, anémonas y crustáceos viven siguiendo ese reloj. Durante unas horas permanecen sumergidos; después deben soportar el aire, el sol, cambios de temperatura y la pérdida de agua. Algunos cierran sus conchas, otros se aferran a las rocas y otros han desarrollado formas de tolerar la desecación.

La marea no solo mueve agua. También marca el ritmo de la vida.

Y la Luna tampoco actúa sola. La posición del Sol modifica la intensidad de las mareas a lo largo del mes. Cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean durante la luna nueva y la llena, sus efectos se combinan y producen mareas vivas, con una mayor diferencia entre pleamar y bajamar. Durante los cuartos lunares, sus fuerzas se compensan parcialmente y aparecen las mareas muertas.

Pero quizá lo más sorprendente ocurre a una escala que ningún ser humano puede percibir.

Las mareas generan fricción a medida que el agua se desplaza sobre el fondo oceánico y alrededor de los continentes. Parte de la energía de la rotación terrestre se disipa lentamente, haciendo que la Tierra gire cada vez más despacio. Al mismo tiempo, la Luna se aleja gradualmente de nuestro planeta.

Son cambios diminutos a escala humana, pero durante millones de años transforman el sistema Tierra-Luna.

Las mareas existen desde hace miles de millones de años. Han acompañado a la Tierra desde mucho antes de que hubiera ciudades, costas habitadas o incluso animales capaces de observarlas.

Cada vez que el mar avanza sobre una playa, una fuerza invisible está actuando a cientos de miles de kilómetros de distancia. Cada vez que retrocede, deja detrás la huella de una interacción que une océano, planeta y espacio.

El océano parece simplemente subir y bajar.

Pero cada marea es el pulso visible de una conversación gravitatoria mucho más antigua que nosotros.